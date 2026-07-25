Alberto San Juan en Talleres Palermo: un 'Autorretrato capitalista' que agota entradas en Las Palmas de Gran Canaria

Alberto San Juan nació en 1968, durante los últimos años del franquismo, y esa fecha marca el arranque de su última aventura escénica. El actor, que estudió Periodismo antes de sucumbir al «mundo más libre y aventurero» del teatro, aterriza en la capital grancanaria para presentar un relato que habla de él y a la vez de todos. El escenario elegido es Talleres Palermo, la vieja carpintería de Guanarteme y uno de los motores culturales de la ciudad donde ya el público ha agotado las entradas para la función del sábado 26 de septiembre, dejando las últimas oportunidades para el domingo 27.

Con Autorretrato capitalista 2026, San Juan recupera un texto nacido hace una década para celebrar el aniversario de su Teatro del Barrio, buscando en la cercanía del monólogo esa «autonomía y dominio» que el cine a veces le arrebata. La producción convierte por un fin de semana este espacio de coworking y huerto urbano en una extensión de la resistencia creativa de Lavapiés.

Risa como herramienta de memoria

San Juan trae a Gran Canaria un ejercicio de stand up comedy, una obra que estrenó en 2014, año «golpeado por la crisis que empezó en 2008, pero un tiempo a la vez de entusiasmo y de movilización popular», como expresa en la descripción del show. Hoy, doce años después, el actor siente que aquel entusiasmo ha desaparecido, aunque la conciencia de que la democracia es «insuficiente por poco democrática» sigue vigente. Su intención es, en sus palabras, «divertirnos juntos», bajo la firme convicción de que la diversión es «colaboradora necesaria de la imaginación».

El espectáculo es un viaje biográfico que recorre las transformaciones de un país a través de los ojos de un hombre que creció entre las viñetas de su padre, el ilustrador Máximo San Juan, y la voz de su madre, la locutora Pilar Guijarro. Ese entorno intelectual le llevó primero a las facultades de Ciencias de la Información -donde compartió pupitre con Antonio de la Torre- y a las redacciones, trabajando dos años en la sección de local de Diario 16 mientras compaginaba el oficio de reportero con sus primeras clases de teatro.

De 'Animalario' a 'Airbag'

La llegada a la gran pantalla de San Juan fue, según sus palabras, cuestión de azar. Una directora de casting, Sara Vilbatúa, lo vio actuar en una sala alternativa con su recién creada compañía Animalario y lo convocó para una prueba. De ahí salió su participación en Airbag, que cambió su vida en 1997.

A ese éxito le siguieron hitos de la taquilla como El otro lado de la cama y Días de fútbol. Sin embargo, su corazón siempre ha estado en el teatro. Junto a amigos íntimos y maestros como Willy Toledo, Ernesto Alterio y Nathalie Poza, mantuvo viva la llama de Animalario durante 15 años, explorando la libertad de hablar de temas incómodos, desde la monarquía hasta el sistema financiero.

Un actor que «baja al parque»

A pesar de ser un ganador del Goya por Bajo las estrellas y de haber protagonizado la reciente y aclamada serie sobre Balenciaga, Alberto San Juan mantiene una vida con los pies en la tierra. Defiende la conciliación y confiesa que, en su faceta de padre, ha «comido parque como un señor» y lo disfruta. Para él, el arte tiene una función pedagógica ineludible: «Todos nos formamos intelectualmente y éticamente a través de las expresiones artísticas», expresa.

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Su visita a Talleres Palermo este 26 y 27 de septiembre es una oportunidad de ver a un actor en la cima de su carrera -nominado recientemente por Casa en llamas-, y de asistir a un acto de comunicación humana en el lugar donde reinan el ocio y la cultura. A quienes empiezan en este oficio, San Juan les da un consejo sencillo: que no pierdan tiempo en otros estudios supuestamente más serios y que se junten con compañeros para actuar «donde sea, en bares o en la calle». Como él hará después del verano en Guanarteme.