Del 'Arrorró' al sonido urbano: así se construye el universo de 'Maguadas Sessions'

Música, arte visual y memoria colectiva son los ingredientes que dan forma a una de las últimas propuestas que irrumpen en la escena cultural canaria. Maguadas Sessions es el título del proyecto impulsado por las creadoras Elena Seoane y Flüa quienes, desde una mirada contemporánea, reinterpretan la identidad de las Islas a través de la fusión entre lo tradicional y lo urbano. La iniciativa plantea encuentros artísticos en espacios singulares, como galerías de arte o tiendas de ropa, donde colaboran mujeres creadoras de distintas disciplinas, generando piezas audiovisuales con un fuerte componente narrativo.

El proyecto parte de una trayectoria compartida entre ambas impulsoras, que llevan seis años trabajando juntas. "Hacemos una fusión entre mi lado DJ y el saxo que toca Elena, lo que añade reminiscencias del mundo jazzístico", explica Flüa. Esa mezcla de lenguajes musicales se convierte en la base de una propuesta que busca ir más allá del directo convencional y que ya se puede seguir a través de las redes sociales.

Desde Zúrich

El germen de Maguadas Sessions se sitúa en un viaje a Zúrich en 2023. Allí, de forma espontánea, las dos jóvenes canarias decidieron crear una pieza antes de regresar a Canarias. "Nos sobraban algunas horas antes del vuelo de vuelta y se nos ocurrió juntarnos y crear algo en CoinCoin, que es un local que conocíamos allí", recuerdan las artistas, quienes hicieron llegar en ese momento el Arrorró a tierras suizas gracias también a la participación de la chelista Leti Gartenmann. Aquella sesión, que reinterpretaba la emblemática melodía canaria desde códigos contemporáneos, tuvo una gran acogida en redes sociales y marcó el inicio del proyecto.

A partir de ese momento, Flüa y Seoane decidieron continuar con una idea clara: "Expandir la cultura y la historia canaria", integrando elementos del territorio en sus creaciones, y por eso el proyecto incorpora grabaciones de campo, sonidos naturales y testimonios. "Tengo una grabadora con la que recojo sonidos de la naturaleza y voces de personas", señala Flüa, quien subraya de este modo el carácter documental de la propuesta.

Diferentes escenarios

Cada sesión se desarrolla en un espacio distinto y cuenta con la colaboración de artistas invitadas, lo que permite construir relatos diversos. Desde galerías hasta espacios vinculados al arte urbano, cada localización aporta una identidad propia al resultado final. "Lo que queremos es ofrecer un espacio musical donde otras artistas pueden desbordar un concepto desde su realidad como mujeres y como canarias", relatan las creadoras.

Las artistas emplean diferentes lenguajes musicales en escenarios no habituales

De este modo, uno de los pilares de Maguadas Sessions es la visibilización del papel de las mujeres en el ámbito cultural. "Creemos que es importante darle ese espacio y visibilizar a las mujeres dentro de este mundo", defienden. En ese sentido, la iniciativa surge también como respuesta a la falta de referentes y espacios compartidos: "Muchas veces se dice que hay pocas mujeres, pero realmente somos muchas, y solo necesitamos lugares en los que hacernos notar".

El territorio y sus problemas

Las piezas creadas abordan problemáticas sociales vinculadas al territorio. Por ejemplo, una de las sesiones reflexiona sobre la vivienda y el impacto del turismo, mientras que en otra el foco se sitúa en el trabajo femenino y la precariedad porque, expresa Flüa, el objetivo de la iniciativa también es "mostrar ese dolor ligado a la historia de las mujeres". De este modo, el proyecto se construye desde la investigación previa y el trabajo colectivo: "Pasamos tardes reuniéndonos y encontrando formas musicales distintas", explican las creadoras, quienes añaden que esa conexión entre pasado y presente es uno de los rasgos distintivos de la propuesta.

La acogida del público también ha sido clave en el desarrollo de Maguadas Sessions, puesto que, afirman las jóvenes, "el impacto en redes fue tan positivo que pensamos en seguir poniéndole toda la energía y el cariño para dar forma a nuevas sesiones". Este respaldo ha facilitado nuevas colaboraciones y la apertura de espacios interesados en formar parte del proyecto. De hecho, la próxima cita será en el taller de textiles Isla Macadamia, de Santa Cruz de Tenerife.

Largo recorrido

Actualmente, Maguadas Sessions mantiene un ritmo de producción de una pieza cada tres o cuatro meses, en un proceso que incluye investigación, preproducción y grabación. "Lo hacemos por cariño, por amor y porque nos gusta dedicarle el tiempo", afirman Flüa y Elena Seoane, quienes no obstante no descartan evolucionar hacia formatos más amplios, como un disco o residencias artísticas, siempre y cuando el proyecto continúe creciendo de manera orgánica.

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"Estamos dando los primeros pasos hacia un proyecto que creemos que puede ser muy grande", concluyen las jóvenes, quienes se han marcado como meta enriquecer el tejido cultural canario a través de tradición, contemporaneidad y compromiso social desde la creación colectiva.