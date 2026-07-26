Spencer Tunick eligió Vegueta y descartó las dunas de Maspalomas para su gran obra en Gran Canaria: este es el motivo
El fotógrafo estadounidense, conocido por sus instalaciones con miles de personas desnudas, explica que buscaba un espacio donde combinar el cuerpo humano con la historia del lugar sin alterar un entorno natural protegido
El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick ha explicado por qué finalmente decidió que Vegueta, el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, fuera el escenario de Gran Spectrum, su gran instalación artística en la isla, y descartó otros espacios naturales como las dunas de Maspalomas.
El artista, reconocido internacionalmente por sus fotografías con miles de personas desnudas en espacios públicos, aseguró que durante su viaje de reconocimiento por Gran Canaria estudió diferentes localizaciones antes de tomar una decisión definitiva.
Aunque la conexión entre el cuerpo humano y la naturaleza forma parte habitual de su trabajo, Tunick explicó que intervenir en un paisaje como las dunas presentaba importantes dificultades y podía generar un impacto que no encajaba con su filosofía artística.
Spencer Tunick descartó las dunas de Maspalomas para proteger el entorno natural
El fotógrafo explicó que uno de los motivos principales para no llevar la instalación a las dunas fue la necesidad de respetar un espacio con una gran sensibilidad ambiental.
Durante la visita al territorio, Tunick observó que las dunas ya cuentan con una elevada presencia de visitantes y con miles de huellas sobre la arena, algo que le hizo replantearse la posibilidad de realizar allí una intervención artística.
El artista señaló que le habría gustado explorar alguna zona lateral del espacio natural, pero descartó la idea porque su intención no era añadir presión sobre un entorno que ya recibe una gran afluencia.
"Nunca haría algo así en medio de un lugar virgen, porque mi intención con mi trabajo nunca es ensuciar la tierra", explicó Tunick.
Para el creador estadounidense, la relación con el paisaje es importante, pero también lo es evitar que una obra artística pueda perjudicar el espacio donde se desarrolla.
Vegueta, el lugar elegido para transformar durante unas horas una ciudad histórica
La alternativa fue Vegueta, un espacio urbano que, según el propio Tunick, ofrece unas condiciones más adecuadas para una instalación de estas características.
El artista destacó que una ciudad antigua tiene una identidad propia vinculada a su historia y que la llegada de cientos de cuerpos puede modificar temporalmente la forma en la que se interpreta ese espacio.
Además, frente a las dificultades de un terreno natural, las calles de Vegueta permiten una mayor comodidad para los participantes, al tratarse de un entorno preparado para el tránsito de personas.
Tunick considera que el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria tiene una energía especial, ya que la presencia humana puede "reconfigurar" durante un breve periodo el significado de un lugar con siglos de historia.
Gran Spectrum llevará el cuerpo humano al corazón de Las Palmas de Gran Canaria
La instalación Gran Spectrum seguirá la trayectoria de uno de los fotógrafos contemporáneos más reconocidos del mundo, que durante las últimas décadas ha convertido el cuerpo humano en el elemento central de grandes obras colectivas.
Sus proyectos han reunido a miles de participantes en ciudades de todo el planeta, utilizando el desnudo colectivo como una forma de reflexión sobre la sociedad, el espacio público y la relación entre las personas y los lugares que habitan.
En Gran Canaria, el proyecto buscará unir la identidad de la isla con la participación ciudadana, utilizando Vegueta como escenario para una intervención artística que convertirá durante unas horas sus calles históricas en un espacio completamente diferente.
- Chenoa responde a la mujer de Tenerife que reclama a su perra
- El barrio 'mundialista' de Yéremy Pino exige mejoras y dejar a un lado el estigma social
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- Así será la plaza que marcará la prolongación de Mesa y López: el Ayuntamiento licita la obra por 2,5 millones
- El BOE lo hace oficial: los empleados con un año de antigüedad tendrán derecho a un nuevo permiso retribuido de 20 horas y hasta 100 reconocido en el Estatuto de los Trabajadores
- Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras
- La DGT sanciona a un conductor cada 10 minutos en el radar más activo de Canarias
- Buscan a un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria