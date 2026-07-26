Spencer Tunick eligió Vegueta y descartó las dunas de Maspalomas para su gran obra en Gran Canaria: este es el motivo

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick ha explicado por qué finalmente decidió que Vegueta, el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, fuera el escenario de Gran Spectrum, su gran instalación artística en la isla, y descartó otros espacios naturales como las dunas de Maspalomas.

El artista, reconocido internacionalmente por sus fotografías con miles de personas desnudas en espacios públicos, aseguró que durante su viaje de reconocimiento por Gran Canaria estudió diferentes localizaciones antes de tomar una decisión definitiva.

Aunque la conexión entre el cuerpo humano y la naturaleza forma parte habitual de su trabajo, Tunick explicó que intervenir en un paisaje como las dunas presentaba importantes dificultades y podía generar un impacto que no encajaba con su filosofía artística.

Spencer Tunick descartó las dunas de Maspalomas para proteger el entorno natural

El fotógrafo explicó que uno de los motivos principales para no llevar la instalación a las dunas fue la necesidad de respetar un espacio con una gran sensibilidad ambiental.

Spencer Tunick y Fernando Medina durante la presentación de Culture & Business Pride 2026 en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Durante la visita al territorio, Tunick observó que las dunas ya cuentan con una elevada presencia de visitantes y con miles de huellas sobre la arena, algo que le hizo replantearse la posibilidad de realizar allí una intervención artística.

El artista señaló que le habría gustado explorar alguna zona lateral del espacio natural, pero descartó la idea porque su intención no era añadir presión sobre un entorno que ya recibe una gran afluencia.

"Nunca haría algo así en medio de un lugar virgen, porque mi intención con mi trabajo nunca es ensuciar la tierra", explicó Tunick.

Para el creador estadounidense, la relación con el paisaje es importante, pero también lo es evitar que una obra artística pueda perjudicar el espacio donde se desarrolla.

Las dunas de Maspalomas / David Delfour / Cabildo de Gran Canaria

Vegueta, el lugar elegido para transformar durante unas horas una ciudad histórica

La alternativa fue Vegueta, un espacio urbano que, según el propio Tunick, ofrece unas condiciones más adecuadas para una instalación de estas características.

El artista destacó que una ciudad antigua tiene una identidad propia vinculada a su historia y que la llegada de cientos de cuerpos puede modificar temporalmente la forma en la que se interpreta ese espacio.

Turistas en la plaza de Santa Ana, Vegueta. / ANDRES CRUZ

Además, frente a las dificultades de un terreno natural, las calles de Vegueta permiten una mayor comodidad para los participantes, al tratarse de un entorno preparado para el tránsito de personas.

Tunick considera que el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria tiene una energía especial, ya que la presencia humana puede "reconfigurar" durante un breve periodo el significado de un lugar con siglos de historia.

Gran Spectrum llevará el cuerpo humano al corazón de Las Palmas de Gran Canaria

La instalación Gran Spectrum seguirá la trayectoria de uno de los fotógrafos contemporáneos más reconocidos del mundo, que durante las últimas décadas ha convertido el cuerpo humano en el elemento central de grandes obras colectivas.

Sus proyectos han reunido a miles de participantes en ciudades de todo el planeta, utilizando el desnudo colectivo como una forma de reflexión sobre la sociedad, el espacio público y la relación entre las personas y los lugares que habitan.

El fotógrafo Spencer Tunick, maravillado con la zona de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

En Gran Canaria, el proyecto buscará unir la identidad de la isla con la participación ciudadana, utilizando Vegueta como escenario para una intervención artística que convertirá durante unas horas sus calles históricas en un espacio completamente diferente.