‘A dónde va el amor que no se da’, nuevo adelanto del segundo disco de Xerach

No todos los amores necesitan llegar a suceder para dejar huella. Hay historias que se construyen desde la imaginación, desde una cama solitaria que ansía ser ocupada, futuros que nunca existieron y, aun así terminan ocupando un lugar permanente en la memoria de cada uno. Ese territorio es el que explora Xerach en A dónde va el amor que no se da, el nuevo adelanto de ¿Tú me quieres? Yo te adoro, su segundo trabajo discográfico, que ya está disponible en todas las plataformas.

La cantante grancanaria comparte por primera vez una canción con el artista alicantino Cuchilla Andante. Lejos de hablar del final de una historia, este dúo pone el foco en aquello que nunca llegó a suceder, reivindicando que también existe un amor que permanece en la imaginación y que, precisamente por no haberse consumado, conserva intacta toda su fuerza.

La colaboración surgió de forma completamente natural. Ambos comparten vivienda y fue precisamente esa convivencia la que terminó dando forma a una melodía que llevaba meses sin encontrar su destino. "A veces las mejores colaboraciones las tienes delante", asegura Xerach.

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Entre sintetizadores brillantes y una producción electrónica que crece de forma progresiva, la canción transita entre la euforia y la nostalgia para construir un himno dedicado a esos vínculos que cambiaron algo dentro de nosotros sin haber llegado nunca a existir.