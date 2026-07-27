'La Berma', el documental canario sobre la primera mujer que lidera una brigada de desminadores, se estrena en el Festival de Cine de Madrid
La película de Agustín Domínguez compite el 15 de septiembre en la 35ª edición del certamen con la historia de una refugiada saharaui que cada día arriesga su vida retirando minas junto a la barrera militar operativa más larga del planeta
Cada mañana, Yauguiha Mohamed Embarec camina por un terreno donde un solo paso puede cambiarlo todo. Frente a ella se extiende el desierto; bajo la arena, miles de explosivos esperan ocultos desde hace décadas. Su trabajo consiste en encontrarlos antes de que alguien fatídicamente pueda pisarlos. Con esta imagen arranca la historia que cuenta La Berma, el nuevo documental del realizador canario Agustín Domínguez, que se presenta el próximo martes, 15 de septiembre, en la 35ª edición del Festival de Cine de Madrid, uno de los certámenes dedicados a la cinematografía independiente más consolidados del panorama nacional.
La cinta sigue el día a día de esta refugiada saharaui de 31 años, licenciada en Biología, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una de las brigadas de desminado que trabajan junto a La Berma, la barrera militar de minas antipersonas operativa más larga del planeta, con 2.720 kilómetros de longitud (la segunda con más longitud, solo por detrás de la Muralla China) que divide el Sáhara Occidental, y esconde a lo largo de su recorrido más de siete millones de minas antipersona y antitanque, además de numerosos restos explosivos de guerra, lo que convierte este territorio en una de las zonas más minadas del mundo.
Cada jornada, esta hija de padres exiliados, comienza con un mismo objetivo: avanzar metro a metro sobre un paisaje donde la amenaza permanece invisible. El equipo rastrea la arena en busca de cualquier indicio que permita localizar un artefacto explosivo. Cuando lo encuentran, llega el momento de neutralizar el peligro mediante detonaciones controladas. Un trabajo que resulta imprescindible para devolver la seguridad a un territorio marcado por décadas de conflicto.
El rodaje empezó a gestarse en el año 2020 y fue realizado por Agustín Domínguez junto a un equipo de la Asociación Cultural Gran Angular, con sede en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, a escasos 100 kilómetros del Sáhara Occidental, que se desplazó hasta los territorios liberados del Sáhara Occidental para documentar desde dentro una realidad de enorme complejidad humana que viene a rescatar la historia de la primera mujer líder de una de las cinco brigadas de hombres y mujeres –civiles y militares-, de desminadores en la zona del Sáhara Occidental, que opera en los territorios liberados durante la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos. El citado colectivo mantiene un vínculo estrecho con el pueblo saharaui. Según el director de La Berma “actualmente se libra una guerra entre el Frente Polisario –representante del pueblo saharaui- y Marruecos, que no interesa ser mediatizada, porque lo que no se ve, no existe”.
Un impulso importante
El estreno de La Berma en el Festival de Cine de Madrid supone un importante impulso para la trayectoria de la película. El certamen, que este año celebra su 35ª edición, se ha consolidado desde 1991 como uno de los principales escaparates del cine emergente español y un espacio de referencia para descubrir nuevas miradas y narrativas cinematográficas. Su inclusión en la programación sitúa al documental de Agustín Domínguez en uno de los encuentros imprescindibles del circuito nacional de festivales.
Durante su primera etapa, antes de la producción y rodaje, La Berma obtuvo el Premio Canary Islands Film al Mejor Proyecto Canario en la V Aceleradora Canaria de Cine, organizada por el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) y Proexca. Este reconocimiento distingue el potencial cinematográfico y social del proyecto permitiendo su impulso en mercados internacionales. La Berma es una producción española impulsada por Gran Angular Canarias, con producción ejecutiva de Rita Vera, y llegará próximamente a los cines de la mano de Selected Films.
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles a los conductores canarios durante las próximas semanas
- Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite que los propietarios puedan aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, aunque la comunidad puede prohibirlo
- Una familia británica desafía el calendario escolar por viajar a Canarias
- Russell Crowe ya está en Gran Canaria para volver a luchar contra el Imperio Romano
- Las Palmas de Gran Canaria se desnuda ante el objetivo de Spencer Tunick para teñir de libertad el corazón de la capital
- Emergencia aérea en Gran Canaria: un vuelo a Brasil se desvía tras fallar dos aterrizajes en Tenerife
- La Aemet actualiza la previsión para Canarias este lunes: posibles lloviznas y rachas intensas de madrugada
- Muere a los nueve años un jugador de fútbol de forma repentina