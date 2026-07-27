'La Berma', el documental canario sobre la primera mujer que lidera una brigada de desminadores, se estrena en el Festival de Cine de Madrid

Cada mañana, Yauguiha Mohamed Embarec camina por un terreno donde un solo paso puede cambiarlo todo. Frente a ella se extiende el desierto; bajo la arena, miles de explosivos esperan ocultos desde hace décadas. Su trabajo consiste en encontrarlos antes de que alguien fatídicamente pueda pisarlos. Con esta imagen arranca la historia que cuenta La Berma, el nuevo documental del realizador canario Agustín Domínguez, que se presenta el próximo martes, 15 de septiembre, en la 35ª edición del Festival de Cine de Madrid, uno de los certámenes dedicados a la cinematografía independiente más consolidados del panorama nacional.

La cinta sigue el día a día de esta refugiada saharaui de 31 años, licenciada en Biología, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en liderar una de las brigadas de desminado que trabajan junto a La Berma, la barrera militar de minas antipersonas operativa más larga del planeta, con 2.720 kilómetros de longitud (la segunda con más longitud, solo por detrás de la Muralla China) que divide el Sáhara Occidental, y esconde a lo largo de su recorrido más de siete millones de minas antipersona y antitanque, además de numerosos restos explosivos de guerra, lo que convierte este territorio en una de las zonas más minadas del mundo.

Cada jornada, esta hija de padres exiliados, comienza con un mismo objetivo: avanzar metro a metro sobre un paisaje donde la amenaza permanece invisible. El equipo rastrea la arena en busca de cualquier indicio que permita localizar un artefacto explosivo. Cuando lo encuentran, llega el momento de neutralizar el peligro mediante detonaciones controladas. Un trabajo que resulta imprescindible para devolver la seguridad a un territorio marcado por décadas de conflicto.

El rodaje empezó a gestarse en el año 2020 y fue realizado por Agustín Domínguez junto a un equipo de la Asociación Cultural Gran Angular, con sede en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, a escasos 100 kilómetros del Sáhara Occidental, que se desplazó hasta los territorios liberados del Sáhara Occidental para documentar desde dentro una realidad de enorme complejidad humana que viene a rescatar la historia de la primera mujer líder de una de las cinco brigadas de hombres y mujeres –civiles y militares-, de desminadores en la zona del Sáhara Occidental, que opera en los territorios liberados durante la guerra librada entre el Frente Polisario y Marruecos. El citado colectivo mantiene un vínculo estrecho con el pueblo saharaui. Según el director de La Berma “actualmente se libra una guerra entre el Frente Polisario –representante del pueblo saharaui- y Marruecos, que no interesa ser mediatizada, porque lo que no se ve, no existe”.

Un impulso importante

El estreno de La Berma en el Festival de Cine de Madrid supone un importante impulso para la trayectoria de la película. El certamen, que este año celebra su 35ª edición, se ha consolidado desde 1991 como uno de los principales escaparates del cine emergente español y un espacio de referencia para descubrir nuevas miradas y narrativas cinematográficas. Su inclusión en la programación sitúa al documental de Agustín Domínguez en uno de los encuentros imprescindibles del circuito nacional de festivales.

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Durante su primera etapa, antes de la producción y rodaje, La Berma obtuvo el Premio Canary Islands Film al Mejor Proyecto Canario en la V Aceleradora Canaria de Cine, organizada por el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) y Proexca. Este reconocimiento distingue el potencial cinematográfico y social del proyecto permitiendo su impulso en mercados internacionales. La Berma es una producción española impulsada por Gran Angular Canarias, con producción ejecutiva de Rita Vera, y llegará próximamente a los cines de la mano de Selected Films.