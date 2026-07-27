Laura Vega homenajea a Mercedes Pinto con su primera ópera

La compositora grancanaria Laura Vega homenajea a la escritora Mercedes Pinto con la ópera de cámara ÉL. De las tinieblas a la luz, uno de los alegatos feministas más brutales de la historia. La obra, que se estrenó el pasado 25 de julio en el Teatro Ramos Carrión de Zamora en el marco del 11 Festival Little Opera Zamora, nació en 2026 por encargo de la Fundación CajaCanarias y dicho certamen en coproducción con el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay), con el objetivo de rendir homenaje a la autora tinerfeña Mercedes Pinto (1883-1976) en el 50º aniversario de su fallecimiento y por el centenario de la publicación de su novela ÉL el 21 de agosto de 1926.

Una figura entre la palabra y el canto

Mercedes Pinto es la auténtica protagonista de la ópera y su figura se desdobla entre la palabra hablada y el canto. Una actriz encarna a Mercedes en su madurez, mientras que una mezzosoprano representa a la joven que vive los acontecimientos narrados en la novela. "Creo que el contraste entre la palabra hablada y la cantada refuerza el realismo y la dimensión atemporal de esta historia tan terrible", aclara Vega. En el estreno, los personajes fueron interpretados por la actriz Teresa del Olmo, la mezzosoprano Cristina Faus y el tenor grancanario Manuel Gómez Ruiz en el papel de Él.

El libreto es obra de Rita Cosentino, quien se inspiró tanto en la novela ÉL como en la producción poética y testimonial de Mercedes Pinto. La directora de escena italio-argentina cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la ópera y para Laura Vega ha sido "un privilegio trabajar con ella en un intenso y estimulante proceso de creación compartida", señala. "Desde el principio pudimos investigar, debatir y desarrollar conjuntamente la estructura de la ópera. Mientras ella escribía el libreto y compartía conmigo su concepción de la dramaturgia, la puesta en escena, la iluminación o el vestuario yo iba construyendo el universo sonoro en mi imaginación".

Mucha gente asocia de forma inevitablemente este título con una de las obras maestra de Luis Buñuel y una de las tres películas más importantes de la historia del cine mexicano. Incluso el propio Buñuel llegó a afirmar que era su película favorita de toda la producción que realizara el genio aragonés. Sin embargo, para Vega, "la novela autobiográfica original de Mercedes Pinto ya es profundamente impactante por sí misma", señala. "Considero que la adaptación cinematográfica de Luis Buñuel desplaza el foco de la historia hacia otro lugar. Mientras la novela nos permite adentrarnos en el pensamiento y la experiencia vital de la propia Mercedes Pinto, la película ofrece una mirada muy personal sobre el personaje masculino y su universo psicológico".

Una nueva forma de narrar el relato

Para Vega esta ópera propone una nueva forma de narrar el relato. "Hemos planteado distintos planos temporales, espaciales e incluso de conciencia, ya que entrelaza la acción con los recuerdos de Ella y los estados de delirio de Él", asegura. "Esta estructura nos permite construir una dramaturgia en la que memoria, realidad e imaginación conviven de manera natural. En mi opinión, la mayor aportación de la ópera es su capacidad para convertir la historia en una experiencia compartida con los oyentes.La proximidad física entre intérpretes y espectadores reduce la distancia escénica y convierte a los asistentes en testigos directos de cuanto sucede. Esa combinación entre la fuerza expresiva de la música y la experiencia del directo hace que la historia no solo se contemple o se lea, sino que se vive con una intensidad difícil de alcanzar en otros lenguajes artísticos".

La partitura incorpora también referencias al gran repertorio clásico como Dido and Aeneas de Purcell, el Lamento d'Arianna de Monteverdi, Orfeo y Eurídice de Gluck, El invierno de Las cuatro estaciones de Vivaldi o Winterreise de Schubert, así como evocaciones o citas del repertorio tradicional popular, como el candombe uruguayo o el arrorró canario. "Tras el estreno en Zamora, muchas personas me comentaron que el aria del arrorró había sido el momento más emocionante de toda la ópera. Sin duda, también lo es para mí. Si tuviera que definir la obra en una sola expresión, diría que es una gran arquitectura de emociones", aclara.

La compositora agradece el trabajo de la catedrática Alicia Llarena. "Su extraordinaria labor como investigadora, editora y principal especialista en la obra de Mercedes Pinto ha sido esencial para recuperar, difundir y poner en valor la figura de una mujer excepcional, pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y que, en la España de 1923, se atrevió a denunciar públicamente la violencia ejercida dentro del matrimonio".

La dificultad de cumplir los plazos

Para la autora lo más complicado fue poder cumplir los plazos. "Recibí el libreto en febrero, solo tuve dos meses para escribir la ópera y lo logré trabajando una media de quince horas diarias. A ello se sumaba la enorme responsabilidad de saber que esta nueva creación estaba destinada a representarse en diferentes escenarios de España y Uruguay, el país que acogió a Mercedes Pinto durante su exilio". Para Vega existe un importante valor simbólico en esta coproducción, "ya que tiende un puente entre dos territorios fundamentales en su biografía y refuerza el carácter internacional de este homenaje". Las próximas representaciones tendrán lugar en noviembre en el Teatro Solís de Montevideo y en el Teatro Leal de La Laguna.

Para representar al personaje de Él, Laura Vega ha desarrollado un leitmotiv de cuatro notas que se transforma continuamente a lo largo de la obra. Su evolución, junto a la superposición de distintos elementos rítmicos, refleja su progresivo desequilibrio psicológico.

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Sobre qué partes de la obra señala como más brillantes, la compositora afirma que "me resulta difícil definir objetivamente mis partituras", asegura. "Utilizo con libertad los recursos sonoros que necesito para expresar los estados emocionales que deseo transmitir. La música recorre el viaje emocional que anuncia el subtítulo de la ópera: un tránsito de las tinieblas a la luz, de la culpa, el terror y el dolor hacia la esperanza, la libertad y la felicidad. La ópera está escrita para una actriz, dos cantantes y un septeto instrumental. Se articula en trece escenas y un interreno musical".