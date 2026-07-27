El momento más emocionante del concierto de Valeria Castro en Gran Canaria: Dani Fernández aparece por sorpresa sobre el escenario
El cantante manchego irrumpió en el Gran Canaria Arena para compartir escenario con la artista palmera en el cierre de su gira más importante
El Gran Canaria Arena vivió este domingo una de esas noches difíciles de olvidar. Valeria Castro regresó a Canarias para cerrar su gira más importante hasta la fecha y lo hizo rodeada de los suyos, pero también con una sorpresa que nadie esperaba.
Dani Fernández apareció sobre el escenario para compartir una actuación que terminó emocionando a las miles de personas que llenaban el recinto. El cantante manchego, con la camiseta de la selección española y el 11 a la espalda, número del campeón del mundo Yeremy Pino, recibió una ovación digna del momento.
Con ese guiño al fútbol español y al talento canario, Dani Fernández compartió escenario con Valeria Castro en una actuación que terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos del concierto.
El invitado que desató la ovación del público
La aparición de Dani Fernández se convirtió en el instante más comentado de la noche. Ambos artistas compartieron escenario para interpretar uno de los temas que han convertido en un símbolo de su amistad musical, provocando que el Gran Canaria Arena se transformara en un enorme coro.
Una amistad que también se canta sobre el escenario
No es la primera vez que Valeria Castro y Dani Fernández comparten escenario. Ambos artistas mantienen una estrecha relación profesional y personal, que ya había quedado reflejada en anteriores conciertos y colaboraciones. Precisamente esa conexión volvió a hacerse evidente en Gran Canaria, donde la naturalidad entre ambos terminó conquistando al público.
Lejos de parecer una actuación preparada al milímetro, el momento transmitió la sensación de estar asistiendo a un encuentro entre dos amigos que disfrutan haciendo música juntos.
El cierre de una gira muy especial para la artista palmera
El concierto en el Gran Canaria Arena suponía una cita especialmente simbólica para Valeria Castro. Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del país, la cantante regresaba a Canarias para despedir una gira que ha marcado un antes y un después en su carrera.
La artista de La Palma recibió el cariño del público desde el primer minuto y fue recorriendo algunas de las canciones más representativas de su repertorio hasta llegar a un desenlace que terminó sorprendiendo incluso a sus seguidores más fieles.
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