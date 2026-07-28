Maratoniana jornada de Russell Crowe en la costa de Telde

La intensa actividad del actor Russell Crowe en la costa de Telde tuvo este martes su punto culminante con el rodaje en una zona de difícil acceso de Hoya del Pozo. Fue el tramo final de esta primera parte del trabajo tras pasar por el bufadero de La Garita y por Playa del Hombre los dos días anteriores incluyendo jornadas de trabajo bien avanzada la noche e incluso de madrugada. Un punto situado justo entre ambos lugares, de difícil acceso y en un entorno escarpado de rocas altas y caminos inaccesibles, fue el lugar elegido por el equipo técnico para simular ese enfrentamiento entre celtas y romanos en un pueblo de la antigua Escocia.

El equipo del director William Eubank seguirá rodando en otras zonas de la isla para volver nuevamente a la costa teldense el 9 y 10 de agosto. Durante las primeras horas de ayer, se podía ver, sin embargo, desde la distancia, a un Crowe con barba blanca y pelo largo, vestido con una camiseta verde y unos brazaletes de hierro.

La caracterización para una escena épica

Era la caracterización necesaria para una escena épica. En otros momentos, el actor aparecía enfundado con la típica vestimenta de estos antiguos sacerdotes, formada por una túnica larga hasta las rodillas de lino en tonos claros, además de una capa gruesa de lana sujeta con broches, aparte de tiras de cuero ajustadas a la cintura para llevar herramientas o bolsas. Entre las escenas más espectaculares destacó el rodaje del lunes pasado, en Playa del Hombre, con el desembarco del druida, junto a otros tres acompañantes del pueblo celta, en una embarcación y entre un mar agitado.

La acción original de la película se sitúa en las montañas de Caledonia, la antigua Escocia, durante la expansión del Imperio romano. Crowe interpreta a un anciano druida que vive en paz junto a su pueblo, lejos del conflicto que hay en otros territorios. Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando el emperador romano descubre su refugio y ordena su conquista. Obligado a enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso, tendrán que coger las armas para proteger a los suyos y defender una cultura que está al borde de la desaparición, en una lucha contra el avance de Roma.

El equipo técnico, ayer, durante el rodaje de 'El último druida' / ANDRES CRUZ

El traslado de todo el set de rodaje

El equipo de seguridad tenía bien perimetrada la zona para que nadie pudiera acercarse a 200 metros a la redonda y en la entrada principal se situaban varios containers con el que el equipo técnico trasladó todo el set de rodaje. Durante la mañana se produjo la llegada del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado de la concejal de Playas, María Calderín, junto a Adrián Guerra, fundador de Nostromo Pictures, productora responsable de la película.

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Fue una visita protocolaria que duró poco menos de media hora. Peña afirmó poco después que la presencia de un equipo internacional en el municipio contribuye a proyectar la imagen de la ciudad fuera de Canarias. El rodaje, que comenzó en mayo en Cataluña, y que incluirá los platós del Cabildo en Infecar, no podía ser más acertado ya que la variedad geográfica de la Isla permite recrear un ambiente parecido al del norte de Gran Bretaña de costas inaccesibles y cambios de climas drásticos. La estancia en Gran Canaria se prolongará hasta el próximo 14 de agosto.