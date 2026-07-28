'Reconstruir con cultura hoy': la cultura como espacio de transformación social centra el debate del Culture & Business Pride

En la estela del arcoíris humano que trazó el horizonte de libertad coloreado por Spencer Tunick, el proyecto Culture & Business Pride reanudó esta semana su programación de actividades en Las Palmas de Gran Canaria en las mismas coordenadas del arte, la diversidad y la memoria. Bajo el epígrafe Reconstruir con cultura hoy, el papel de la cultura como espacio de reflexión, encuentro y pluralidad, pero también de manipulación, homogeneización o elitismos centró ayer una mesa redonda que contó con la participación de Toni Attard, fundador y director de Culture Venture y uno de los grandes expertos europeos en políticas culturales; Carlos Urroz, una de las figuras más influyentes de la gestión cultural en España, exdirector de ARCOmadrid y actual director del Gabinete Institucional del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; y Carlos Umaña, médico costarricense y activista internacional por la paz, vinculado a ICAN, la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, organización reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2017, con el periodista y comunicador Adolfo Rodríguez, de LA PROVINCIA, como moderador de un encuentro que resultó en una conversación polifónica, heterogénea y diversa, como la propia consigna del programa, y que llenó el aforo de la sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).

La primera cuestión que rompió el hielo desenterró la raíz del significado de "cultura", que Urroz vinculó a su origen etimológico como "cultivo". "La cultura es una semilla que va creciendo a partir del interés por conocer más sobre cualquier aspecto que nos interroga y que nos permite tomar conciencia de otras realidades y de otras diversidades", expuso. Por su parte, Umaña definió el sentido de la cultura como "esa conexión o forma que tenemos los seres humanos de comunicarnos de una manera más profunda, desde otros lugares, y que al final constituye la esencia del ser humano". Y Attard sostuvo que se trata de "la pregunta más compleja del mundo" y que, además, rechaza profundamente el término, dado que "la palabra en sí misma hace referencia a una sola cultura, que designa a una única realidad, y debemos pensar en muchas culturas en plural, porque esa mezcla es lo que realmente nos define y distingue como humanos y como sociedades diversas". "Lo contrario solo fomenta el uso y abuso por parte de los poderes políticos a la hora de promover las divisiones, discriminaciones y clasismos que escuchamos en ciertos discursos", afirmó.

Una cultura de la integración

A la hora de reflexionar sobre los valores de la cultura como faro para sociedades más igualitarias y diversas, Attard insistió en la idea de que "hoy no vivimos en una cultura de la integración". "Si queremos hablar de valores inherentes de la cultura tenemos que romper las hegemonías y rivalidades entre sociedades, pero hay unos valores universales que, por encima de nuestras diferencias, deberían servir para integrarnos, como la libertad de expresión, el respeto a otras realidades y la no violencia".

En este sentido, Urroz destacó que "en el relato de la Historia del Arte, las cosas han cambiado significativamente en el siglo XXI en cuanto a entender las nuevas realidades desde el punto de vista de la igualdad y la diversidad". "Creo que la cultura sí sirve para mandar ese mensaje porque muchas veces va a la vanguardia de gran parte de la sociedad y por eso es fundamental acercar la cultura a la gente", manifestó, a lo que añadió que "en este punto, también creo que tenemos que quitarle esa gravedad y esa intensidad que proyectamos a veces desde la propia cultura".

Por su parte, Umaña lanzó la siguiente pregunta: ¿podemos no consumir cultura? "Yo pienso en la cultura mainstream como una cultura también de manipulación o simplificación, dado que las manifestaciones culturales mainstream le sirven al discurso del poder, que es algo que yo veo continuamente en los discursos que defienden el uso de armas y de sus programas", compartió. "Por lo tanto, creo que la cultura también consiste en saber discernir, desde el pensamiento crítico y la formación, entre unos discursos y otros".

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Con todo, Attard concluyó que debemos aproximarnos al concepto de "cultura" con "respeto, cautela e incluso temor". "Todos tomamos continuamente decisiones de orden cultural, desde cómo nos peinamos y vestimos para salir a la calle a cómo nos dirigimos a los otros", reflexionó. "La cuestión fundamental es: ¿quién toma las decisiones importantes en materia cultural y bajo qué criterios? Porque estas deben velar por la representación igualitaria entre sexos, identidades y razas. El resultado no puede ser la ausencia de mujeres, de personas queer o indígenas, por ejemplo. La extrema derecha quiere negar esas diversidades, pero las comunidades somos mezcla, y solo cuando nos unimos desde ahí, el cambio es posible".