El CAAM exhibe las obras de Lola del Castillo y María Jesús Pérez Vilar, dos artistas silenciadas de la Generación de los 70 en Canarias

La artista Lola del Castillo sigue el rastro de la luz que se filtra por la ventana y se proyecta entre los bastidores de su estudio, mientras que la artista María Jesús Pérez Vilar la convoca en los paisajes que define su coreografía de colores entre la figuración y la abstracción lírica. Ambas buscan, desde sus respectivas técnicas y lenguajes, "atrapar el instante" que detiene y cristaliza la pintura, "porque la belleza es un instante entre lo que es y lo que no es", apunta Pérez Vilar, "el tiempo mata todo, salvo la belleza, y ese es el camino que debemos mostrar las artistas".

Las dos creadoras isleñas, figuras destacadas de la denominada Generación de los Setenta en Canarias, protagonizan la exposición Iluminar el silencio, que inauguró este miércoles 29 de junio el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) con el propósito de descoser ese manto de silenciamiento que pesa sobre las obras de mujeres artistas en las páginas de la historia del Arte y reivindicar la trayectoria de esas luces que eclipsó el canon androcéntrico del relato cultural, así como para incorporar estas piezas a sus fondos para equilibrar, poco a poco, una colección artística pública todavía desigual.

En concreto, el centro de arte exhibe una selección de cinco obras de pintura y dibujo -tres de Lola, dos de María Jesús-, fechadas entre 1970 y 1996. Una de ellas, El césped (1975), de María Jesús Pérez Vilar, ya pertenece a la colección del Cabildo de Gran Canaria que custodia la Casa de Colón, donde se exhibió en su época, y la dirección del CAAM manifestó ayer su compromiso de adquirir las cuatro restantes para incorporarlas a sus fondos "e iluminar el silencio hacia un relato más igualitario de nuestra colección", apuntó Orlando Britto, director del centro. Además, la muestra está arropada por la proyección de dos piezas monográficas audiovisuales, dirigidas por el cineasta y artista visual Yon Bengoechea, que recogen testimonios directos de la vida y obra de ambas artistas en sus propias voces.

Vacíos en la colección

La luz que prendió en el oscurecimiento de la presencia de las artistas en la colección se retrotrae al contexto de la exposición Renovación y utopía. Colección CAAM, que expuso el centro en 2017 en su antigua sede de San Martín Centro de Cultura Contemporánea [antes Hospital de San Martín, cuyo edificio albergará el futuro Mubea - Museo de Bellas Artes de Gran Canaria], y que desplegó una muestra de fondos propios conformada por obras de artistas fundamentales de los años 70 en Canarias. Esta selección, marcadamente masculina, puso en evidencia la ausencia de obras de mujeres artistas, como Lola del Castillo, Valme García Morán, Pepa Izquierdo, Elena Lecuona o María Jesús Pérez Vilar, entre otras, a pesar de que compartieron formación y sus primeras exposiciones con sus coetáneos.

Desde entonces, el equipo del CAAM ha capitaneado una exhaustiva investigación para recuperar, documentar y visibilizar las obras de esas artistas que también participaron del espíritu de renovación y utopía de este período artístico, y que el centro extenderá a etapas artísticas sucesivas. "Recuerdo hablar en su día con Gonzalo Díaz, director de la Sala de Arte Conca, y mostrarme con orgullo los catálogos de arte de finales de los 70 y principios de los 80, en los que había una presencia igualitaria de artistas masculinos y femeninos, con lo cual la pregunta es: ¿qué ha pasado para que se produzca ese abismo?", reflexionó Britto. "Lo cierto es que las dinámicas fueron derivando hacia una mirada masculina central que desplazaba a las artistas, aunque ellas siguieran trabajando en activo, así que, por convicción y militancia, estamos intentando equilibrar ese relato porque hay una injusticia de carácter histórico que tenemos que enmendar".

En esta línea, las conservadoras del departamento artístico del CAAM han trabajado codo a codo con el centro de documentación para acometer esta labor coral de investigación en archivos y hemerotecas, visitas a colecciones y diálogo directo con las protagonistas para restituir sus senderos artísticos desde su debut en la década de los 70 hasta el presente, "donde siempre estuvieron perfectamente integradas, pero no igual de representadas ni visibilizadas", subrayó Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, en la presentación de la muestra.

Precisamente, en paralelo a esta muestra que aloja la galería de Los Balcones, nº9, le sede principal del CAAM exhibe una amplia retrospectiva del pintor grancanario Juan José Gil, referente de la Generación de los 70 en Canarias, a lo largo de dos plantas, bajo el título Pintura Pintura. En noviembre, le tomará el relevo una revisión de su coetáneo Leopoldo Emperador.

Romper el ocultamiento

Como los espacios interiores de sus óleos sobre lienzo, en los que se cuela la luz a través de puertas y ventanas, Lola del Castillo declaró ayer que "últimamente parece que ya obtenemos un reconocimiento un poco mayor del que ha habido y que se nos está poniendo a la vista, aunque siempre estuviéramos presentes, y a su vez ocultas". Por su parte, María Jesús Pérez Vilar insiste en que "las artistas que hemos estado en activo desde los 70 no estábamos escondidas sino que no se nos había reivindicado, pero existíamos y con obra que se podía ver en muchísimos sitios, porque somos muchas las que hemos seguido pintando con pasión y libertad".

En el juego de claroscuros de sus cuadros, la artista se refiere a la sombra de sus paisajes "no como oscuridad, sino como tiempo". "En el fondo, el arte es una lucha contra el tiempo porque el tiempo mata todo, excepto la belleza", concluyó. Tras sus revisiones de Juan José Gil y Leopoldo Emperador, el CAAM dedicará futuras retrospectivas a las mujeres artistas de esta generación, con el horizonte de apuntalar ese relato más igualitario. La belleza siempre gana al tiempo, y a veces también la justicia.