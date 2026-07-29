Gran Canaria vivirá un fin de semana de música con AL SOL FEST e ISLA SOUND en Maspalomas

Dos días, dos escenarios musicales y una misma experiencia. El próximo 31 de julio y 1 de agosto, el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se convertirá en el punto de encuentro del verano con la celebración de AL SOL FEST e ISLA SOUND, dos eventos consecutivos que reunirán a algunos de los artistas más destacados del panorama latino y urbano en Gran Canaria.

Durante dos jornadas, el recinto abrirá sus puertas desde las 18:00 horas para ofrecer una programación pensada para disfrutar con amigos y en familia, combinando música en directo, gastronomía, entretenimiento y un ambiente que promete convertir este fin de semana en una de las grandes citas de la isla.

El viernes 31 de julio, AL SOL FEST pondrá el acento en los ritmos latinos con un cartel encabezado por Grupo Extra, referentes internacionales de la bachata y autores del éxito "Me Emborracharé". La jornada contará además con el tributo a Juan Luis Guerra de la Orquesta La Sabrosa y la actuación del artista canario Pedro Afonso, ofreciendo una noche dedicada a la bachata, el merengue y la salsa.

El sábado 1 de agosto, el testigo pasará a ISLA SOUND, un evento que acercará al público el mejor sonido urbano con Maikel Delacalle como cabeza de cartel, acompañado por Reality, Khanngel y varios DJs invitados, que convertirán el recinto en una gran pista al aire libre para celebrar el verano al ritmo de los éxitos del momento.

Más allá de los conciertos, ambos eventos han sido concebidos como una experiencia completa. Los asistentes encontrarán food trucks, zonas de descanso, animación, espectáculos y una producción diseñada para que cada jornada se viva mucho más allá de la música.

La organización apuesta por un formato abierto a todos los públicos, permitiendo que familias, grupos de amigos y amantes de la música compartan un mismo espacio durante dos días consecutivos en un entorno único como Maspalomas.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de Mastaquilla, tanto para disfrutar de una de las jornadas como para vivir la experiencia completa durante los dos días.

Este verano, Gran Canaria no solo acoge dos conciertos; acoge un festival de emociones, ritmos y recuerdos. Porque hay fines de semana que se disfrutan… y otros que se recuerdan para siempre.

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