Guacimara Medina confirma que el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea) abrirá sus puertas el próximo diciembre

La esperadísima apertura del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (MUBEA) "estará lista para diciembre". Así lo confirmo Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, este miércoles 29 de julio durante la presentación de la muestra Iluminar el silencio en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), tras ser interrogada por los plazos que maneja la corporación insular para la puesta de largo de esta nueva infraestructura cultural ubicada en las instalaciones del antiguo hospital San Martín, en el casco histórico de Vegueta.

La responsable del departamento cultural del Cabildo aseguró que el Mubea abrirá sus puertas a finales de este año, tal como afirmó Antonio Morales, presidente del Gobierno insular, a mediados del año pasado, de tal manera que su apertura no interferiría en el calendario electoral de 2027. Por este motivo, las obras de acondicionamiento de las instalaciones del antiguo San Martín se han intensificado en estos últimos meses mientras que, en paralelo, un equipo de expertos y técnicos de la red de museos del Cabildo, coordinado por Javier Pueyo, conservador de la Casa de Colón, trabaja en el desarrollo de las líneas vertebrales de su proyecto museográfico.

En palabras de Medina, la apertura del Mubea "supondrá un antes y un después" en el contexto de los espacios culturales de la isla de Gran Canaria y del conjunto del Archipiélago, dado que albergará la mayor colección de arte de Canarias. "El Mubea nacerá como ese espacio demandado por la sociedad canaria desde hace mucho tiempo y que viene para quedarse", y donde "las diferentes líneas que empecemos a trazar desde el museo supondrán un salto cualititivo definitivo en el tiempo que nos permitirá situarnos aún más allá en esos altares de la cultura en Europa", manifestó.

La colección del futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria se constituirá con el grueso de los fondos artísticos que custodian la Casa de Colón y el CAAM, de manera que, tal como recordó este miércoles Orlando Britto, director del CAAM, "el Mubea nos brindará la oportunidad de ver el relato completo" de la colección del Cabildo de Gran Canaria.

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"Espero que se constituya como un lugar de acogida, bienvenida y apertura en el que se mostrará un relato importantísimo, con una cronología muy abierta, de lo que ha sido la historia del Arte en Canarias desde la época prehistórica hasta la actualidad", continuó Medina. "Mi deseo es que el Mubea ponga de manifiesto con su colección permanente, y con cualquier trabajo que a partir de ahí podamos empezar a desarrollar en comunión con otros espacios culturales, el trabajo que se hace en Canarias y el patrimonio artístico que alberga; que lo podamos poner en diálogo y que podamos entablar contactos permanentes para que la ciudadanía pueda disfrutar de esa colección pública que le pertenece y que podamos conocer parte de nuestro territorio a través de la mirada del arte". "Además, situar el arte en el epicentro del trabajo y de la actividad social, económica y turística de Gran Canaria permitirá que podamos ser referencia europea y que nos vengan a visitar no solo por el turismo de sol y playa, sino también por nuestras excelencias naturales y culturales", concluyó.