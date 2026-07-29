Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo

El actor Russell Crowe lideró la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo durante el rodaje de El último druida. Aunque estuviera previsto que este primer tramo concluyera este martes, la productora Nostromo amplió un día más porque durante las tres primeras jornadas previstas no se pudieron realizar todas las tomas necesarias. Una vez más el intérprete neozelandés se mezcló entre un grupo de figurantes que encarnaban a las fuerzas romanas y la resistencia celta. El rodaje empezó a las 6 de la mañana y se prolongó hasta primera hora de la tarde. El clima y la temperatura se mantuvieron templados y un mar embravecido posibilitaba las tomas de desembarco. Enfundado con su característico uniforme de druida guerrero, la estrella neozelandesa completó algunas escenas iniciadas 24 horas antes.

El trabajo profesional del equipo técnico fue rápido y preciso. Profesionales en los ámbitos de dirección, fotografía, cámara, sonido, iluminación, maquillaje y producción concluyeron cuatro de los principales días de la estancia grancanaria y recogieron todo el material en apenas una hora. De este modo, a eso de las 17.00 horas ya no había rastro de que en ese mismo lugar había sido ocupado por un gran despliegue logístico para el rodaje de una superproducción de Hollywood. El equipo del director William Eubank seguirá rodando en otras zonas de la isla para volver nuevamente a la costa teldense el 9 y 10 de agosto. Y la productora anuncia que durante toda esta semana seguirán rodando en exteriores en otros puntos de la Isla. Esta es la segunda colaboración de Crowe con Eubank. El actor neozelandés ya protagonizó junto a los hermanos Luke y Liam Hemsworth su trabajo anterior, el filme bélico de acción Misión hostil (2024).

A pesar del hermetismo que envuelve a este rodaje, algunas escenas han salido a la luz como el desembarco de varios miembros de la tribu celta en una embarcación o la presencia de un centurión romano junto al propio druida que protagoniza este trabajo.

La película cierra un círculo en la carrera del emblemático actor ya que, como con Gladiator, vuelve a un tema histórico situado durante el esplendor del imperio romano. El filme está previsto que se estrene oficialmente a principios de 2027.

Andrés Cruz

Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen, Daniel Zovatto y Gunner Wright completan el reparto de esta coproducción con importante presencia española en el equipo técnico, como la diseñadora de producción Laia Colet o la dirección de arte de Mireia Cusó y Adrià Porta, encargados de convertir Gran Canaria en la Caledonia del siglo I d.C.

La acción original de la película se sitúa en las montañas de Caledonia, la antigua Escocia, durante la expansión del Imperio romano. Crowe interpreta a un anciano druida que vive en paz junto a su pueblo, lejos del conflicto que hay en otros territorios. Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando el emperador romano descubre su refugio y ordena su conquista. Obligado a enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso, tendrán que coger las armas para proteger a los suyos y defender una cultura que está al borde de la desaparición, en una lucha contra el avance de Roma.