Zoilo Alemán, nuevo director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria

La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene nuevo director general: el Patronato ha acordado este jueves, 30 de julio, el nombramiento de Zoilo Alemán para asumir la Dirección General de la entidad, tras superar el proceso de selección convocado por la Fundación.

La Fundación, constituida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, abre así una nueva etapa en la gestión del Auditorio Alfredo Kraus / Palacio de Congresos de Canarias y del Teatro Pérez Galdós, dos espacios fundamentales dentro de la vida cultural y congresual de la ciudad y del conjunto de la isla.

La nueva Dirección General asumirá el desarrollo y el liderazgo de una nueva etapa de la Fundación Auditorio y Teatro, reforzando la identidad del Auditorio Alfredo Kraus, el Palacio de Congresos de Canarias y el Teatro Pérez Galdós, proyectando su actividad hacia nuevos retos.

Noticias relacionadas

Trayectoria

Zoilo Alemán cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección turística, en comunicación e industria MICE, además de haber sido director de ExpoMeloneras, recinto que posicionó como referente nacional e internacional para congresos, convenciones, espectáculos culturales y grandes eventos de proyección internacional. Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con sobresaliente cum laude por su tesis sobre la elección de destinos MICE, es graduado en Administración de Empresas, cuenta con estudios de posgrado en Saint Martins College of Art & Design, Máster oficial en Dirección y Planificación Turística por la ULPGC y el Advanced Management Program de IE Business School. Actualmente, finaliza el Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la UNIR y es socio fundador de la Asociación Canaria de la Industria MICE.