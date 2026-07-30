Zoilo Alemán, nuevo director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria
El exdirector de Lopesan Hotel Group asume el liderazgo de una nueva etapa en la gestión del Auditorio Alfredo Kraus / Palacio de Congreso de Canarias y el Teatro Pérez Galdós tras la salida de Tilman Kuttenkeuler
La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene nuevo director general: el Patronato ha acordado este jueves, 30 de julio, el nombramiento de Zoilo Alemán para asumir la Dirección General de la entidad, tras superar el proceso de selección convocado por la Fundación.
La Fundación, constituida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, abre así una nueva etapa en la gestión del Auditorio Alfredo Kraus / Palacio de Congresos de Canarias y del Teatro Pérez Galdós, dos espacios fundamentales dentro de la vida cultural y congresual de la ciudad y del conjunto de la isla.
La nueva Dirección General asumirá el desarrollo y el liderazgo de una nueva etapa de la Fundación Auditorio y Teatro, reforzando la identidad del Auditorio Alfredo Kraus, el Palacio de Congresos de Canarias y el Teatro Pérez Galdós, proyectando su actividad hacia nuevos retos.
Trayectoria
Zoilo Alemán cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección turística, en comunicación e industria MICE, además de haber sido director de ExpoMeloneras, recinto que posicionó como referente nacional e internacional para congresos, convenciones, espectáculos culturales y grandes eventos de proyección internacional. Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con sobresaliente cum laude por su tesis sobre la elección de destinos MICE, es graduado en Administración de Empresas, cuenta con estudios de posgrado en Saint Martins College of Art & Design, Máster oficial en Dirección y Planificación Turística por la ULPGC y el Advanced Management Program de IE Business School. Actualmente, finaliza el Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la UNIR y es socio fundador de la Asociación Canaria de la Industria MICE.
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Muere en Alemania Leticia Fonte Marrero, hija mayor del periodista Juan Francisco Fonte
- Violencia en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de jóvenes agrede a dos hermanos en la Plaza de España
- Russell Crowe lidera la resistencia celta contra las legiones romanas un día más en Hoya del Pozo
- Muere tras nueve meses ingresado por una caída en un hotel de Canarias
- Detenido un empleado por estafar más de 153.000 euros en una empresa de material hidráulico en Fuerteventura
- La Diócesis de Canarias anuncia los nuevos nombramientos de párrocos en Las Palmas para el curso 2026/2027: todos los cambios
- Rubén, bombero: 'Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida