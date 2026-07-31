Chuwi, la banda que conquistó a Bad Bunny sin dejar de mirar a Puerto Rico, aterriza en Gran Canaria

Algunas bandas alcanzan el éxito siguiendo las tendencias del momento y otras lo hacen precisamente por recorrer el camino contrario. Chuwi pertenece a esta segunda categoría. Mientras gran parte de la industria busca la fórmula del próximo éxito viral, el cuarteto puertorriqueño ha construido su identidad a partir de la tradición musical de su tierra, mezclando con absoluta naturalidad la plena, el jazz, el indie, los ritmos tropicales y los sonidos urbanos. Esa autenticidad es la que ha terminado por llamar la atención de uno de los artistas más importantes del planeta, Bad Bunny, y la que ahora los trae por primera vez a Canarias.

La banda será una de las protagonistas de PR X Canarias, uno de los eventos centrales del Culture & Business Pride, que se celebrará este sábado, 1 de agosto, en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria. El concierto, de acceso libre, reunirá sobre un mismo escenario a artistas de Puerto Rico y Canarias con el objetivo de estrechar los lazos culturales entre ambos territorios atlánticos, unidos por una historia de migraciones, influencias y expresiones artísticas compartidas.

Para Chuwi, la actuación llega en uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de participar junto a Bad Bunny en la canción Weltita, incluida en el álbum Debí tirar más fotos, el grupo ha multiplicado su proyección internacional y ha sido elegido para abrir parte de la gira mundial del artista puertorriqueño, uno de los espectáculos más relevantes del panorama musical actual.

Sin embargo, lejos de entender este éxito como un cambio de rumbo, la banda asegura que su esencia continúa siendo exactamente la misma con la que comenzó a crear música hace apenas unos años. "Nunca hubo un gran plan", explican. "Todo empezó durante la pandemia. Estábamos aburridos, estudiando carreras universitarias que realmente no nos llenaban, y empezamos a hacer música sobre lo que estábamos viviendo. Esa sigue siendo nuestra forma de trabajar: crear desde lo que vivimos."

Las músicas de su infancia

El proyecto nació en 2019 en Isabela, en la costa noroeste de Puerto Rico, de la mano de los hermanos Willy, Lorén y Wester Aldarondo, junto a Adrián López. Desde el principio apostaron por un sonido difícil de clasificar, construido a partir de todas las músicas que habían formado parte de su infancia.

"En nuestra casa sonaban Ismael Rivera, Rubén Blades o Juan Luis Guerra, pero también Michael Jackson, Mecano o Menudo. En la calle escuchábamos a Daddy Yankee, Don Omar o Tego Calderón, y en las reuniones familiares o en la iglesia aparecían otros estilos completamente distintos. Nuestra música nace de toda esa mezcla."

Esa convivencia entre géneros nunca ha sido una estrategia comercial, sino una consecuencia natural de su forma de entender la música. "Creemos que ningún género es mejor que otro. Cada uno tiene su momento, su sabor y una manera distinta de acompañar la vida."

Quizá esa ausencia de prejuicios musicales explique por qué sus canciones consiguen conectar con públicos muy diferentes. Sus composiciones hablan de identidad, emigración, memoria colectiva o transformación del territorio, pero lo hacen desde un lenguaje cercano y cotidiano, donde las letras ocupan un lugar fundamental.

Colaboración con Bad Bunny

Aunque el gran público los descubrió gracias a su colaboración con Bad Bunny, en Puerto Rico el grupo ya llevaba tiempo despertando el interés de la escena independiente. Ellos mismos sitúan el verdadero punto de inflexión de su trayectoria mucho antes de alcanzar el reconocimiento internacional.

Chuwi con Bad Bunny. / LP/DLP

"El momento que cambió todo fue cuando Buscabulla nos invitó a abrir su concierto de regreso a Puerto Rico en el Anfiteatro Tito Puente. Éramos prácticamente desconocidos y mucha gente nos descubrió aquella noche". La posterior colaboración con Bad Bunny terminó de amplificar un proyecto que ya caminaba con paso firme. "La oportunidad de trabajar junto a él nos ha bendecido de formas que nunca imaginamos. Lo más bonito ha sido comprobar que canciones que hablan de nuestra realidad en Puerto Rico conectan con personas de países completamente diferentes."

Para Chuwi, esa respuesta demuestra que los sentimientos viajan mucho más lejos que las fronteras. "Hemos visto cómo gente de distintos lugares conecta con canciones como Tierra o Tikiri porque, aunque vivan realidades diferentes, en el fondo están experimentando emociones muy parecidas."

Lejos de dejarse arrastrar por las dinámicas del mercado, el grupo insiste en que nunca ha compuesto pensando en las tendencias. "No empezamos este proyecto para convertirnos en artistas o para seguir una moda. Lo importante sigue siendo crear aquello que nos nace. Si además coincide con lo que está funcionando en la industria, estupendo."

Esa filosofía también se refleja en su forma de entender el futuro de la música latina. "La música tradicional caribeña es una de las más ricas del mundo. No creemos que haya que hacerla mejor porque ya es extraordinaria. Lo que toca ahora es evolucionar su lenguaje para que las nuevas generaciones puedan entenderla y sentirla."

Espíritu de PR X Canarias

Precisamente esa combinación entre tradición y modernidad encaja con el espíritu de PR X Canarias, una propuesta concebida para poner en diálogo dos culturas insulares que comparten siglos de intercambio. La cita reunirá también a Villano Antillano, una de las grandes figuras de la música urbana latinoamericana; la artista grancanaria Ptazeta, convertida en uno de los nombres imprescindibles del panorama nacional; el espectáculo This is Drag, dedicado a reivindicar el valor cultural del arte drag, y La Casita Queer, una instalación inspirada en el universo visual de la última gira de Bad Bunny reinterpretada desde una mirada atlántica, diversa y LGTBIQ+.

Con esta programación, Culture & Business Pride vuelve a apostar por una propuesta donde la música se convierte en un vehículo para el encuentro entre culturas, la defensa de la diversidad y la creación de nuevos puentes entre ambos lados del Atlántico.

Y si alguien todavía se pregunta qué es exactamente Chuwi, la propia banda responde con una definición tan sencilla como reveladora. "Chuwi es un asopao de la abuela". Una metáfora que resume a la perfección su propuesta: una mezcla de ingredientes diferentes, elaborada con tiempo, memoria y mucho cariño.