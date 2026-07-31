Lomo Rock Fest cumple cinco años "construyendo escena" en Canarias

En la esfera musical hay festivales que programan bandas, pero hay otros que, casi sin proponérselo, acaban construyendo una escena. El Lomo Rock Fest pertenece a esa segunda categoría.

Cuando este sábado 1 de agosto vuelva a sonar la primera guitarra en la cancha del barrio teldense del Lomo del Cementerio, el festival celebrará mucho más que una quinta edición, puesto que celebrará cinco años sosteniendo una idea tan sencilla como poco habitual: dedicar toda una jornada exclusivamente a la música original creada en Canarias. Sin grupos tributo, sin repertorios prestados y sin mirar hacia fuera para buscar legitimidad.

Desde que nació en el año 2022, el Lomo Rock Fest ha convertido esa decisión en su principal seña de identidad. Durante cerca de ocho horas, cada canción que sonará sobre el escenario , e incluso la música que acompaña los cambios entre conciertos, pertenece a artistas del Archipiélago, construyendo un escaparate donde conviven generaciones, estilos y maneras muy distintas de entender el rock.

La edición de este año vuelve a dibujar ese mapa sonoro. Sobre el escenario se sucederán Enac Ska, Underground Kombustible, Subresiduos, Skachaos, Enrale, Revenge and Desire y Los Iguales. Siete bandas procedentes de distintas islas que representan buena parte de la diversidad de una escena que continúa creciendo al margen de los grandes circuitos comerciales.

Pero el verdadero protagonista del festival sigue siendo el propio ecosistema musical canario. El Lomo Rock Fest funciona como un espacio donde proyectos consolidados y nuevas formaciones comparten escenario en igualdad de condiciones, reivindicando la creación propia como patrimonio cultural contemporáneo.

Referente del rock

No es casualidad que un festival nacido desde un barrio haya terminado convirtiéndose en una referencia para muchos aficionados al rock en las Islas. Su crecimiento ha sido paralelo al de una comunidad que entiende la música en directo como un punto de encuentro y como una forma de fortalecer la identidad cultural desde la creación local.

Lejos de competir con los grandes eventos, el Lomo Rock Fest ha encontrado su personalidad precisamente en aquello que lo hace diferente: demostrar que Canarias posee un repertorio propio, una escena diversa y una producción musical capaz de sostener por sí sola una programación completa.

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El próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 19.00 horas, la cancha del Lomo del Cementerio volverá a abrir sus puertas con entrada gratuita para celebrar cinco años de una apuesta que, más que un festival, se ha convertido en una declaración de principios.