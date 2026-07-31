Cine
El mundo del cine despide a Manolo Solo
Álex de la Iglesia, Malena Alterio y Raúl Arévalo, desolados en el último adiós al actor fallecido el pasado 30 de julio
El mundo del cine español continúa despidiendo a Manolo Solo, fallecido el pasado 30 de julio a los 62 años, tal y como confirmó la Academia de Cine. El intérprete gaditano, ganador de un Premio Goya por Tarde para la ira y uno de los actores más respetados de su generación, ha recibido este viernes el homenaje de familiares, amigos y compañeros de profesión en el Tanatorio de San Isidro de Madrid, donde ha quedado instalada su capilla ardiente.
Desde primera hora de la mañana, numerosas personalidades del mundo de la interpretación y la cultura se han acercado para arropar a la familia del actor en estos momentos de enorme dolor. Entre los primeros en llegar estuvo Raúl Arévalo, director y compañero de Manolo Solo en 'Tarde para la ira', quien acudió visiblemente emocionado y acompañado de su pareja, la actriz Melina Matthews. Muy afectado por la pérdida, el actor prefirió no hacer declaraciones a los medios congregados a las puertas del tanatorio.
Profundamente conmovida
Poco después hicieron acto de presencia Malena Alterio, también profundamente conmovida, y el matrimonio formado por Álex de la Iglesia y Carolina Bang, que quiso despedirse personalmente de su amigo y mostrar su apoyo a los seres queridos del intérprete. También acudió Enrique Martínez, conocido por su papel de Kike en 'Los hombres de Paco', así como la periodista Marta Nebot, que se sumó al homenaje y acompañó a la familia durante el velatorio.
La muerte de Manolo Solo ha provocado una gran conmoción en el cine y la televisión españolas. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y cariño hacia un actor que dejó huella con trabajos en títulos como 'La isla mínima', 'El buen patrón', '30 monedas' o 'El ministerio del tiempo'. Su despedida en Madrid ha vuelto a poner de manifiesto el enorme afecto y respeto que despertaba entre quienes compartieron con él escenarios, rodajes y una larga trayectoria dedicada por completo a la interpretación.
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