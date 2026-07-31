Música
La Oreja de Van Gogh estará en 2027 por Latinoamérica
La banda confirma las seis primeras citas de su gira por Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile 'Tantas cosas que contar'
La Oreja de Van Gogh actuará en marzo de 2027 en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile, las seis primeras citas confirmadas en Latinoamérica dentro de su gira Tantas cosas que contar, anunció este jueves el grupo en sus redes sociales.
La banda española cruzará el Atlántico el próximo año después de agotar entradas en numerosos recintos de España dentro del tour que inició el 9 de mayo en Bilbao tras el regreso de la vocalista Amaia Montero al grupo y la salida del guitarrista Pablo Benegas.
Esta gira, que supone un viaje por los grandes éxitos de la formación, tendrá ahora nuevas paradas en Latinoamérica con seis actuaciones programadas, de momento, para el mes de marzo.
La primera cita será el día 10 en el Coliseo General Rumiñahui y continuará el 12 en el Movistar Arena de Bogotá, el 14 en Costa 21 en Lima, el 17 en el Antel Arena de Montevideo, el 19 en el MOvistar Arena de Buenos Aires y el 26 en el Movistar Arena de Santiago de Chile, según ha adelantado la productora Get In.
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