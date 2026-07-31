Pablo Queu regresa a los escenarios con un adelanto de su próximo disco

El guitarrista y productor musical grancanario Pablo Queu acaba de finalizar la grabación del que será su segundo álbum de estudio. Con diez piezas que transitan entre el jazz, el blues y la música de raíz latinoamericana, el trabajo encuentran su principal inspiración en el realismo mágico literario. El artista se sirve de texturas y sonidos para recrear una suerte de paisaje sonoro imaginario que, al mismo tiempo, evoca distintos rincones de Gran Canaria.

Tras la gira de su anterior proyecto, Deep in the pocket, con una formación de siete músicos, Queu apuesta ahora por un formato mucho más íntimo: guitarra eléctrica, contrabajo y batería. En este nuevo trabajo, el más personal de su trayectoria, explora una sonoridad más contemplativa y reposada, perdiéndole miedo al espacio, la pausa o el silencio.

Acompañado de Tana Santana al contrabajo y Juan Pérez a la batería, Pablo Queu ofrecerá un adelanto de este nuevo repertorio el sábado 1 de agosto, a las 18.30, en la Sala Faro. El álbum, autoproducido en Estudio Siroco, el estudio musical que abrió el músico hace poco más de un año en Vegueta, verá la luz el próximo mes de noviembre.

Un disco de debut a lo grande

Por su parte, Deep in the pocket, nominado a Mejor disco de jazz en los Premios Canarios de la Música 2022, es un ambicioso trabajo lleno de colaboraciones que muestra su faceta tanto de productor, como de guitarrista y compositor. El disco contiene grabaciones en directo con una amalgama de músicos y producciones pulidas desde el estudio.

Deep in the Pocket es un término anglosajón dentro de la jerga musical que significa “inmerso en el groove o ritmo”. El álbum está influenciado por diversos estilos dentro del paraguas de la música soul, pero el elemento en común entre todas estas corrientes es el fuerte elemento rítmico implícito en cada uno de estos estilos. Una simbiosis entre tradición e innovación en la música afroamericana, inspirada en elementos del jazz, funk, soul y hip hop, con una sonoridad analógica que combina lo orgánico e impredecible de tocar desde el estudio en directo con sonidos electrónicos y procesados.

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En su próxima aventura discográfica, Queu, dueño de un destacado hueco en la industria musical fuera y dentro de las islas, cambia de registro en un viraje hacia dentro que promete nuevos y sorprendentos derroteros sonoros.