UB40 revive el reggae mestizo de los ochenta en Siete Palmas

La banda británica UB40 revivió este viernes en el Gran Canaria Arena la magia de aquel reggae mestizo que se hiciera en los ochenta en Gran Bretaña. Fue como regresar a la época en la que los géneros jamaicanos llegaban al Reino Unido dando lugar a la aparición de proyectos en los que se combinaban músicos caribeños y anglosajones. Por eso mismo, y si concebimos que entre 1964 y 1967 surgió la edad de oro del pop, también hay que recordar que entre 1977 y 1980 tuvo lugar la de plata, la New Wave, y que el concierto ofrecido por la formación que lidera Ali Campbell fue una manera de regresar a esa época. Una década en la que aparecieron formaciones tan determinantes como The Cars, Elvis Costello, Blondie o Pretenders. Y un periodo de eclosión del regaee y ska blanco con combos como The Specials, The Selecters, Police, Madness y, por supuesto, UB 40. Curiosamente, estas dos últimas formaciones, principales exponentes de sus respectivos estilos, fueron las que más éxitos cosecharon en los años ochenta en las Islas Británicas.

Una noche de nostalgias para un público familiar

Con la presencia de cerca de 4000 personas, y con una formación de ocho músicos que incluía batería, percusión, dos guitarras, bajo, teclados, saxofón y trompeta, UB40 iluminó una noche de nostalgias para un público que pudo volver a deleitarse con títulos tan determinantes en la historia de la formación de Birmingham como Red Red Wine o Can't Help Falling In Love. Ambas, números unos en su momento, con esa atmósfera cálida y envolvente que los ritmos matemáticos del reggae proporcionan, fueron quizás los momentos más emotivos de todo el concierto. Canciones que se alejaban casi totalmente de las originales de Neil Diamond o Elvis Presley aportando un ritmo más fresco y contagioso. Espectadores de más de 40 en su mayoría, pero también se veía gente joven. La mayoría veinteañeros que conocieron a los grupos de los setenta y ochenta por la influencia de sus padres.

El mensaje de Big Love y su filosofía de amor, unidad y convivencia

Por eso mismo, desde el primcipio, el cantante quiso subrayar el mensaje del Big Love de su banda, una filosofía basada en el amor, la unidad y la convivencia. Un mensaje que, según dijo durante un encuentro con los medios el día anterior, conecta plenamente con el espíritu de la feria y que sería determinante en una noche en la que el reggae volvió a convertirse en un punto de encuentro entre generaciones. El cantante destacó el carácter familiar de sus conciertos y confesó que una de las mayores satisfacciones sobre el escenario es comprobar cómo su música sigue reuniendo a distintas generaciones. "Es un orgullo y un placer ver a la gente bailando, familias, padres e hijos, incluso niños que siguen el ritmo pegadizo del reggae".

La diferencia con la anterior visita de la banda, que actuó en este mismo espacio el 19 de marzo de 2016, radicaba en que ya no estaban presentes Mickey Virtue y Terence Astro Wilson, este último fallecido en 2021. Ahora la banda estaba formada por músicos en su mayoría incorporados para esta gira en especial con su cantante y guitarrista como único componente original. El grupo estuvo casi dos horas sobre el escenario y durante este tiempo pudo interpretar unos veinte títulos. Otros momentos interesantes los ocuparon piezas como Kinston Town, original de Lord Creator, y convertido en un éxito gracias a la versión del octeto. Algo similar se puede decir a sus reinterprtaciones del Dont Make Me Cry, de Winston Groovy, Here I'm de Al Green, o el Many Rivers To Cross de Jimmy Cliff.

Previamente estuvo Gauchito Club, una fresca y popular banda argentina de estilo indie tropical fundada en Mendoza en 2015 por los hermanos Gabo y Sasha Nazar. En direto el grupo mezcla géneros como el rock, el pop, el indie y ritmos latinos, una especie de indie tropical con temas tan contagiosos como Primer Recreo, La pálida, Encendedor o 24 horas que creó un ambiente festivo previo a la entrada del grupò estrella.

Finalmente, dos apuntes importantes. Primero, recordar la total actualidad de UB40 como grupo multirracial que se hizo notorio por su compromiso social y político en sus primeros años de actividad. Y segundo, subrayar la conexión importantísima que ese reggaetón tan en boga entre los jóvenes tiene con este sonido que representa la banda de la New Wave. Por un lado, el reggae nació en Jamaica en los años 60 con un compás de medio tiempo, mientras que el reggaetón surgió en Panamá y Puerto Rico entre los 80 combinando el reggae con el hip hop con un ritmo electrónico más rápido. Se echó en falta, por tanto, más regetoneros y fanáticos del sonido urbano. Habrían disfrutado una barbaridad.