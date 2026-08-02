Álvaro Rivas, cantante de Alcalá Norte: "MI primera formación fue un homenaje a mi abuela canaria"

Siempre he pensado que Alcalá Norte es una anomalía en la historia musical de este país: una banda de sonido postpunk que ha logrado éxito popular. Creo que nunca había sucedido en España.

Hay otras bandas que hacen postpunk con éxito pero lo nuestro es más anterior, más pensando en los orígenes mismos. Ha habido una cierta revitalización de este sonido, pero nosotros vamos al origen mismo de los ochenta. En algunos países de habla rusa como Molchat Doma revitalizaron el postpunk pero con un toque más moderno. Y en España ese revival también ha tenido éxito con, por ejemplo, Depresión Sonora, que es una banda cercana a nosotros. Pero nosotros somos más abiertamente viejos de espíritu y eso es verdad que es curioso que haya encajado de forma exitosa.

Y con temáticas de todo tipo. No son el típico grupo de sonido gótico que solo disfrute con los textos siniestros.

Ciertamente, algunas temáticas son más históricas y religiosas y otras tiene más que ver con lo cotidiano. No es lo mismo Lo llamaban Pitagóricos que La vida cañón. Son dos ejemplos totalmente opuestos en cuanto a temáticas.

Hubo una época en que se hablaba de afterpunk y postpunk. Lo primero era más oscuro y lo segundo más intelectual.

Se utilizó en su época, pero la hegemonía musical de Joy Division hizo que todo acabase sumido en la etiqueta postpunk que es lo que actualmente engloba todo.

Llaman la atención la calidad de los vídeos, algunos son auténticas joyas cinematográficas.

Sí, pero desgraciadamente vamos a darles una pausa porque cuestan una pasta. Y aunque molan mucho no merecen la pena. Vamos a sacar un single en septiembre y el contenido de vídeo para promocionar ese single va a ser más alineado para estos tiempos de una producción barata y orientada a las redes, saliéndose de esa lógica de las superproducciones cinematográficas.

Ya han pasado dos años del primer álbum. ¿Para cuándo tienen pensado publicar el segundo?

Sale este otoño, el sonido va a ser similar, la sonoridad postpunk no sabemos quitárnosla de encima. También algunas canciones sonarán más a poprock como sucedía con el primer disco. Y nos hemos movido un poco a una cierta interpretación nuestra del heavy metal porque hay una cierta escena internacional muy friki, y nada masiva, que integra postpunk y heavy metal. Eso nos parecía un terreno fértil para nosotros que casaba muy bien con lo que ya éramos desde principio. Y hemos experimentado un poco con eso.

¿Y cómo ha sido ese cambio?

Jaime Barbosa, que es el batería del grupo, y que es el heavy oficial de la banda, siempre ha escuchado todo tipo de rock duro y derivados. Lo que pasa es que al final la manera que me ha iniciado ha sido lenta y progresiva. Y al llegar a esas bandas vimos que molaban una barbaridad y que nosotros podíamos sonar así. Pero también podría haber salido espontáneamente porque se entiende muy bien en comparación con el disco debut.

¿Qué le parece los pioneros en España ese estilo: Parálisis Permanente y Décima Víctima?

Escuché de adolescente Parálisis Permanente, pero lo que me marcaron de verdad fueron Décima Víctima. Ellos son los que nos marcaron el camino. Y cuando empezamos con Alcalá Norte sabíamos que se podía hacer porque Décima Víctima lo había hecho antes. Así de sencillo y claro. Nos gusta mucho hacer versiones Y en nuestros primeros conciertos. Pero cuando empezábamos sonaban mucho sus canciones.

¿Cómo va a ser el concierto del LPA BMusic Festival?

Estamos los meses previos a la publicación de nuestro segundo álbum, entre medias sólo habrá una visita a México y Colombia, con los cual va a ser la despedida española de muchas canciones de nuestro repertorio habitual que seguramente, tras la publicación de nuestro segundo álbum, se caigan. Será, por tanto, la última posibilidad de echar un vistazo al Alcalá Norte que tuvo ese éxito con la publicación del primer disco, a los Alcalá Norte auténticos. Lo que viene después será una segunda etapa que ojalá conservemos autenticidad. Será la última oportunidad para ver ese directo que ha funcionado tan bien, con la sola añadidura de los dos singles que hemos publicado este año que son Los Pitagóricos y El hombre planeta.

¿Qué le inspira a la hora de componer sus letras?

Te voy a contar una en la que he estado últimamente trabajando. Yo tengo familia canaria. De hecho, he pasado muchos veranos en Gran Canaria. Hace mucho tiempo me encontré con la obra del pintor Diego Crosa, de Tenerife. Y aparte de ser pintor tenía algún escrito que me inspiró. Eso y los vídeos de un personaje del internet profundo de las Islas escribí una canción que con una serie de amigos canarios estoy intentando poner música. Será parecida a la música que escuchaba mi abuela. Una música tradicional popular canaria. Eso es un ejemplo de cosa que de repente me inspira y me sale y que no tiene que ser alta filosofía, sino, como en este caso, lo más bajo del internet canario y alta cultoracanarias. Estamos siempre nosotros en el alambre.

¿Su abuela es canaria?

Sí, los veranos íbamos siempre a San Agustín. Mi madre y sus hermanas se criaron en Escaleritas, en Las Chumberas. Yo estuve en esa casa, aunque la calle en la que vive mi abuela ahora está en la calle Venegas. Aprovechando esa visita en septiembre me quedaré unos días con ella. Mi primera banda fue con mis primos y de llamaba Los Nietos de Rosarín, y estaba dedicada a mi abuela canaria.

Noticias relacionadas

Han pasado muchos músicos por la banda desde que empezaron en 2019 Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá y usted.

La banda la fundamos dos madrileños y un argentino, pero el argentino se salió porque estaba estudiando en Suecia ya que era doctor en Historia, y desde entonces por nuestra banda han pasado una venezolana, un ecuatoriano, un gallego, otro madrileño, y ahora mismo tenemos a un tío de León criado en Barcelona y a otro de Extremadura, junta a una chica que es madrileña. Barbosa y yo somos los únicos que llevamos desde el principio. No descarto que en Las Palmas suene nuestro tercer single del segundo disco, porque sale un poquito después, e igual nos vemos animados para tocarlo allí. A veces tocamos con Abel de Los Vinagres. Yo empecé en Alcalá Norte de casualidad. Fui a uno de los primeros ensayo del grupo y me puse a cantar. Así fue todo