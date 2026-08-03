Pablo Quintana, Ardiel Zaya, Ramón del Castillo y Asiria Álvarez, tutores en el programa de mentoría musical Con·sonancias

Los profesionales de la industria musical Pablo Quintana, Ardiel Zaya, Ramón del Castillo y Asiria Álvarez impartirán entre el 9 y el 30 de septiembre cuatro talleres en el marco de Con·Sonancias, un programa de mentoría musical puesto en marcha por Fundación SGAE y dirigido a compositoras y compositores residentes en Canarias con el objetivo de favorecer su profesionalización y acercarse a la industria.

Estas sesiones serán gratuitas y abiertas al público general, previa inscripción a través del correo shernandezhellin@fundacionsgae.org . Las formaciones se impartirán de 17.00 a 19.00 horas en la sede SGAE Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

El programa arrancará el 9 de septiembre con el Taller de producción. Impartida por el productor musical, guitarrista y fundador de Estudio Siroco Pablo Quintana, esta formación ofrecerá una aproximación al papel del productor musical y al proceso de producción profesional, dando a los artistas herramientas para comunicarse de manera más eficaz en un estudio.

La segunda sesión se dedicará al Taller de distribución y tendrá lugar el 16 de septiembre. Ardiel Zaya, promotor cultural y director de AlGato Producciones, presentará las herramientas necesarias para entender cómo funciona el circuito profesional de programación musical y cómo presentar una propuesta ante festivales, salas o instituciones.

El 23 de septiembre Ramón del Castillo, fundador de Millo Solo, impartirá el Taller de industria, aportando una visión general del funcionamiento de la industria musical y de los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de una carrera musical, como sellos, distribuidoras y editoriales.

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La iniciativa finalizará el 30 de septiembre con el Taller de imagen, a cargo de la fotógrafa, diseñadora gráfica y directora creativa Asiria Álvarez, que dará las claves para la construcción de una identidad visual coherente con el proyecto musical, colocando la imagen como una extensión del discurso artístico.