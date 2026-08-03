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Los Premios Aglaya 2026 de la Fundación Artisophia distinguen a Dulce Pontes, Rossy de Palma y Elsa López

La gala de entrega de premios por "el arte, la paz y la trascendencia" tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus

Dulce Pontes.

Dulce Pontes. / LP/DLP

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Nora Navarro

Nora Navarro

La cantante y compositora de fado portuguesa Dulce Pontes, la actriz, modelo y artista visual mallorquina Rossy de Palma, y la poeta, editora e investigadora palmera Elsa López conforman la nómina de personalidades culturales distinguidas este año en los Premios Aglaya que concede la Fundación Artisophia como reconocimiento a trayectorias artísticas que han destacado por "su compromiso con la cultura de la paz" y que, al igual que en entregas anteriores, distingue a tres referentes de su ámbito creativo a escala local, nacional e internacional. Los galardones celebran su cuarta edición con su habitual gala de entrega de premios en el Auditorio Alfredo Kraus, que este año tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre, a las 19.00 horas, y además contará con la presencia de las tres premiadas. Además, como guinda, la ceremonia culminará con un concierto íntimo de Dulce Pontes. Las entradas saldrán a la venta entre hoy y mañana.

La Fundación Artisophia es una organización canaria sin ánimo de lucro con vocación internacional, fundada en Nueva York en 2018 e inscrita en el registro de Fundaciones Canarias desde 2023, cuyo patronato preside Mariluz Laforet. A lo largo de sus tres pasadas ediciones, la entidad ha distinguido, en este orden, a Pepe Dámaso, Rafael Álvarez El Brujo y Grev Kafi; Mary Sánchez, Amancio Prada y Anataban; y Luis Morera, Inka Martí y Lee Ufan.

Las premiadas

En esta edición, los Aglaya otorgan su premio internacional a Dulce Pontes, referente del fado portugués que capitaneó su renovación en los años 90 del pasado siglo. Con más de 30 años de trayectoria musical a sus espaldas, la cantante, pianista y compositora es a su vez referente de la denominda "world music" y consagrada, desde su célebre Canção do Mar de 1993, como la heredera del fado moderno tras tomar el testigo de Amália Rodrigues. La fuerza y calidez de su voz, así como su formación clásica y amplitud de registros sonoros, la han llevado a recorrer el mundo colaborando con los más grandes artistas de diferentes latitudes, como Ennio Morricone, cuya intensa amistad y relación profesional cristalizó en el brillante trabajo discográfico Focus (2003), del que se vendieron más de 300.000 ejemplares, así como Andrea Bocelli, Cesárea Évora, Caetano Veloso o Estrella Morente. La última actuación de Dulce Pontes en Las Palmas de Gran Canaria tuvo lugar el pasado 2022, en el mismo Alfredo Kraus, en el marco del Festival Mar Abierto.

Por su parte, Rossy de Palma, distinguida con el premio nacional, es una icónica actriz, modelo y artista multidisciplinar, que se labró un nombre propio en el cine español como "chica Almodóvar" en las míticas películas de la etapa ochentera y noventera del cineasta manchego, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, La ley del deseo, Kika o La flor de mi secreto. A lo largo de su carrera cinematográfica, que se ha desarrollado a caballo entre España y Francia, ha trabajado con directores de renombre mundial como Robert Altman, Mike Figgis, Terry Gilliam y Marjan Satrapi, toda vez que, como modelo, su porte vanguardista deslumbró al diseñador francés Jean Paul Gaultier, erigiéndose en su musa y desfilando en su nombre en pasarelas históricas. Además, en los últimos años ha desarrollado su faceta como artista plástica, a medio camino entre el teatro y la performance, que exhibirá en primicia el próximo diciembre en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) bajo el título Alcanzar la orilla, comisariada por Simon Njami.

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Rossy de Palma.

Rossy de Palma. / Getty Images / Carlos Alvarez

Con todo, la escritora Elsa López, premiada en la vertiente local, firma una página central en la historia de las letras isleñas: Premio Canarias de Literatura 2022 e Hija Adoptiva de La Palma, Elsa López es narradora y poeta, catedrática y filósofa, así como editora y gestora cultural, investigadora y antropóloga, que ha liderado numerosos proyectos de índole cultural, como la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid (1987-88), la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (2002-2006), el Ateneo de La Laguna (2011-2013) o, actualmente, como directora del sello Ediciones La Palma, que fundó en 1989, además de que atesora un extenso y destacado caudal de títulos de poesía, narrativa, ensayos, antropología, biografías y guiones.

La escritora palmera Elsa López.

La escritora palmera Elsa López. / LP/DLP

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