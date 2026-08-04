Un baile multicultural en el Parque Doramas con Virginie Dembelé y Lula Mora

Mientras casi todos los caminos de la isla conducen al canto sediento de La Rama de Agaete, el Parque Doramas transforma su pulmón verde a la sombra en un gran baile multicultural protagonizado por la cantante y compositora maliense Virginie Dembelé y el dúo canario-gallego Lula Mora. Bajo el epígrafe Road to Womex, este doble concierto gratuito en el caluroso despertar de agosto constituye un adelanto de WOMEX Gran Canaria 2026, la mayor feria internacional dedicada a las músicas del mundo, que este año se celebrará en la ciudad por segunda vez en su historia el próximo otoño, desde el 21 al 25 de octubre.

La artista de Mali llega a Gran Canaria tras proclamarse recientemente como vencedora del certamen internacional Mali Vis A Vis organizado por Casa África, que la posiciona como una de las nuevas voces de la música de África Occidental. Su actuación directo destaca por la fuerza de su interpretación, la cohesión de su banda y un sonido profundamente arraigado en el Tindoro, un ritmo tradicional del pueblo Bwa que dialoga con el roots blues. "Mis show representan un momento de unión entre culturas diversas donde hay mucho, mucho baile", avanza la cantante.

Dembelé reivindica la riqueza de las tradiciones culturales de África y sitúa a la mujer en el centro de un discurso contemporáneo de liderazgo, identidad y transformación social. Además, uno de los aspectos más singulares y destacados de su propuesta reside en que utiliza un instrumento original de dos a cuatro cuerdas diseñado por ella misma, que combina las posibilidades sonoras de la guitarra con las del n'goni, instrumento tradicional de África Occidental similar al laúd, con el que obtiene un timbre distintivo que aporta una identidad propia a su música. "Siempre busco llevar mi sonido más allá y alcanzar otras notas", afirma la artista, que trajo consigo este particular instrumento para interpretarlo en directo en la Isla.

Su actuación incorpora además el sonido del balafón, uno de los instrumentos más emblemáticos de África Occidental. Considerado un antecesor de la marimba, este instrumento de percusión está formado por láminas de madera de distintas dimensiones apoyadas sobre resonadores elaborados con calabazas, que le confieren una sonoridad cálida y característica. Su relevancia cultural fue reconocida por la UNESCO, que lo incluyó en 2011 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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Por su parte, Lula Mora es un dúo formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo en diciembre de 2022 en Santa Cruz de Tenerife, que combina música y poesía, creando puentes entre sus identidades culturales y geográficas: Galicia y Canarias. Sus letras se nutren de vivencias personales para hablar de encuentro, cambio, esperanza y sororidad. A sus dos voces, en gallego y castellano, suman los sonidos de su guitarra y su ukelele, así como del contrabajo (Agustin Buenafuente), teclado y otros instrumentos analógicos y electrónicos (Ioné de la Cruz) a los que dan vida su banda. Como hilo argumental, ambas plantean su repertorio como "un viaje de emigración" que busca desentrañar la naturaleza humana, con sus luces y sombras.