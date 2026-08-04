El mural 'Módulo 4' del artista Ayoze Jiménez en el Centro de Artes Plásticas se transforma en una obra de creación colectiva

En su afán por subrayar la naturaleza frágil y efímera del arte, así como las posibilidades que brinda la creación colectiva, el artista y grafitero grancanario Ayoze Jiménez celebró ayer un taller participativo alrededor de su exposición individual Módulo 4, que exhibe en las paredes del Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria, y que consistía en intervenir con trazos de pintura directamente sobre su obra para transformarla en un nuevo mural fruto de la participación ciudadana.

La acción se desarrolló a lo largo de la tarde de ayer y contó con la participación de varios internos de la Prisión Las Palmas I, del Módulo de Respeto, así como de algunas familias con hijos, quienes, guiados por unas pautas establecidas por el propio artista, pintaron en azul y amarillo distintos fragmentos de la pieza.

Módulo 4, que abrió sus puertas a mediados del pasado julio, es una obra de gran formato site-specific [una obra de arte creada exclusivamente para un lugar determinado] que reproduce las marcas de conteo que registran los reclusos penitenciarios para registrar el paso de los días. Este grafismo de cuatro líneas verticales atravesadas por una quinta diagonal se repite por acumulación a lo largo y ancho de la sala como símbolo de la monotonía, automatización y aislamiento que infligen las dinámicas de alienación del sistema tardocapitalista.

La premisa del taller consistía en "tapar con colores" la obra de Ayoze Jiménez, de forma que, pincelada a pincelada, con el objetivo de transformar una obra de carácter individual en una experiencia de creación colectiva. El artista llevó a cabo una acción similar en el contexto de su exposición Ya no me duele, que expuso en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) en Santa Cruz de Tenerife el pasado 2022, donde abordaba bajo la misma técnica la crisis migratoria en Canarias y que él mismo remató "tapando" su propia obra con colores, como símbolo del olvido o indiferencia que manifiesta la sociedad.