El músico grancanario Ernesto Mateo presenta en el CAAM una obra de arte sonoro a partir del pulso de las plantas

El músico y compositor grancanario Ernesto Mateo presenta en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) una acción sonora de música electrónica que utiliza como materia prima y creativa la actividad de las plantas. Una cita cultural imprescindible para amantes de la experimentación sonora.

Bajo el título De plantas y máquinas, el CAAM acoge esta obra el jueves 6 de agosto, a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita, dentro del programa CAAMSonora, que este año cumple el décimo aniversario de su creación, bajo la dirección del artista grancanario Paco Rossique.

Esta propuesta musical se basa en la biosonificación; una técnica que permite traducir a sonidos y ritmos la actividad eléctrica de los organismos vivos. Los impulsos de las plantas se convierten en señales que activan sintetizadores y generan material musical en tiempo real, mientras que el artista improvisa con aparatos electrónicos. Esta acción sonora tiende un puente entre el reino vegetal y el humano para una experiencia musical contemplativa y ritual, en la que confluyen naturaleza, tecnología y arte.

Trayectoria

Natural de Arucas, el pianista y compositor Ernesto Mateo compagina la docencia en el Conservatorio Superior de Música de Canarias con su actividad artística. Entre sus intereses destaca la composición con nuevas tecnologías, enfocada principalmente a la fusión del folklore canario con la electrónica y a la creación audiovisual.

Realiza su formación musical en Canarias, licenciándose con las máximas calificaciones y recibiendo además lecciones de grandes pianistas y compositores como Nicolai Lugansky, Galina Neporozhnya, Laura Vega y Agustí Charles Soler. Es el artista más joven al que se ha otorgado el premio Excellens en música, que la Real Academia Canaria de Bellas Artes concede a artistas con “una notable capacidad técnica en su arte, unida a una marcada personalidad y originalidad”. Su catálogo abarca todo tipo de géneros, con más de setenta obras que van desde la música sinfónica hasta la electroacústica. Su segunda ópera, Faycán, con libreto de José Carlos Campos basado en la novela de Víctor Doreste, se estrenó en 2025 en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

En el campo de la composición experimental, se especializa en el género documental, con piezas emitidas por RTVE y HBO como Islas Canarias, Las hijas del volcán o Centinelas del viento. Su estilo abarca influencias de la música clásica, el minimalismo y el ambient.