Cuatro días de música sin barreras en el Parque Litoral del Rincón

El LPA BMUSIC Festival prepara su decimotercera entrega, que tomará el Parque Litoral del Rincón de Las Palmas de Gran Canaria del 10 al 13 de septiembre, afianzando un modelo de festival accesible y sin zonas VIP. La cita grancanaria articula su propuesta en torno a cuatro jornadas de marcado carácter estilístico que combinan nombres consolidados de la escena estatal con la energía de la cantera insular, ofreciendo una experiencia pensada para el disfrute directo y sin barreras.

Una jornada inaugural dedecada a la electrónica de vanguardia

La programación arrancará el jueves 10 de septiembre con el LPA Sound Juernes, una jornada inaugural de acceso gratuito dedicada a la electrónica de vanguardia que contará con el lanzaroteño Ale Acosta presentando su álbum «El Porvenir», además de los proyectos Cervatana y Rata. El viernes 11 de septiembre la contundencia tomará el recinto con una cita dedicada al rock y al metal que encabezan Angelus Apatrida y Def con Dos, estos últimos en plena gira conmemorativa del trigésimo aniversario de su emblemático trabajo «Alzhéimer», junto a la pegada del dúo gallego Bala, la irreverencia de Loncha Velasco y el sonido afilado de Fuet!.

El sábado 12 de septiembre el festival virará hacia el indie y la música alternativa con una nómina que incluye a Alcalá Norte en su única fecha en Canarias, el repaso a los veinte años de carrera de Maika Makovski, la ironía de Parquesvr, el debut insular de La Milagrosa, la propuesta rítmica de Micromambo y la actuación de Aldara, vencedora del certamen de bandas del pasado año. El cierre llegará el domingo 13 de septiembre bajo la marca LPA Fun Family, una propuesta de tardeo transgeneracional marcada por el regreso a los escenarios de El Vega Life tras año y medio de pausa, junto a formaciones como Aseres, Los Salvapantallas, Madafaka All Star y la reaparición de Los Lola.

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Como motor social y plataforma de dinamización previa, el certamen LPA Emer-gente mantiene en ebullición la terraza del Centro Comercial Las Arenas dentro del programa Las Arenas Music. El concurso, patrocinado por cerveza El Águila y Munchitos y conducido por el presentador Ezequiel López, sirve de aceleradora para una treintena de grupos procedentes de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Con cerca de 2.400 votos registrados en su plataforma web y el plazo de participación abierto hasta el 31 de agosto, el público decidirá mediante voto directo a tres de las seis formaciones locales que completarán el cartel definitivo del LPA BMUSIC Festival en septiembre, compartiendo escenario con las bandas principales.