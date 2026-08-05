Culture & Business Pride posiciona a Gran Canaria como referente internacional de cultura, diversidad y derechos LGTBIQ+

Culture & Business Pride ha culminado con un extraordinario éxito su regreso a Gran Canaria, reafirmando su posición como uno de los proyectos culturales, sociales y de defensa de los derechos humanos igualitarios más relevantes del Archipiélago. La nueva edición, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, ha supuesto la vuelta de un festival que nació en las islas y que regresa fortalecido, con una programación ambiciosa, multidisciplinar y de acceso gratuito que ha reunido durante varios días a miles de personas alrededor de la música, las artes escénicas, la industria cultural y la creación LGTBIQA+.

El indiscutible acontecimiento central de esta edición tuvo lugar el pasado 26 de julio en la Plaza de Santa Ana, donde el prestigioso artista estadounidense Spencer Tunick desarrolló una intervención artística colectiva que ya forma parte de la historia cultural y LGTBIQA+ de Canarias. La actividad reunió a cientos de personas en uno de los espacios patrimoniales y simbólicos más importantes del archipiélago para construir una poderosa imagen colectiva de libertad, igualdad, diversidad, convivencia y visibilidad. La monumental fotografía transformó durante unas horas el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria en un escenario artístico de alcance universal.

La intervención trascendió ampliamente el ámbito local y nacional y alcanzó una excepcional repercusión en medios de comunicación de numerosos países, situándose como una de las acciones culturales desarrolladas en Canarias con mayor capacidad de proyección mediática internacional de los últimos años.

Su circulación en prensa, televisión, plataformas digitales y redes sociales convirtió la imagen de Gran Canaria en un símbolo global de libertad y diversidad, demostrando la capacidad de la cultura para proyectar el territorio internacionalmente mediante un relato contemporáneo, valiente y profundamente vinculado con los derechos humanos.

La intervención de Spencer Tunick fue un acontecimiento artístico y social de enorme trascendencia. Su celebración en la Plaza de Santa Ana incorporó al patrimonio simbólico de Canarias una imagen destinada a permanecer como testimonio de una sociedad plural, abierta y orgullosa de su diversidad. El impacto alcanzado confirma además el papel de Culture & Business Pride como plataforma capaz de atraer a las islas proyectos de primer nivel internacional y de generar desde Canarias acontecimientos culturales con una extraordinaria capacidad de resonancia global.

Una semana de cultura, pensamiento y participación ciudadana

La intervención de Spencer Tunick abrió una intensa semana de programación que convirtió Las Palmas de Gran Canaria en punto de encuentro para el arte, el pensamiento, la música y la diversidad.

El CAAM fue uno de los principales escenarios del festival con unas Chill Conferences que desbordaron todas las previsiones. Más de 700 personas intentaron acceder durante la primera jornada a los encuentros protagonizados por Shannis, Tazarte, Junior Healy y Luisito Flowers, confirmando el enorme interés por una programación gratuita, cercana y conectada con la cultura contemporánea.

El ciclo reunió también a Elvira Sastre y Sara Torres en Aquellas palabras nuestras, una conversación sobre memoria, identidad, deseo y libertad; y a Adolfo Rodríguez, Shannis, Toni Attard, Carlos Urroz y Carlos Umaña en Reconstruir con cultura hoy, centrada en el papel de la creación, la gestión y las políticas culturales ante los desafíos del presente.

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