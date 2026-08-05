Odeon Multicines abre sus puertas en el Centro Comercial El Muelle el próximo octubre

La esperadísima apertura de Odeon Multicines en el Centro Comercial El Muelle ya tiene fecha: la cadena de cines tiene previsto abrir sus puertas el próximo 12 de octubre, si bien podría demorarse unas pocas semanas hasta finales de ese mismo mes. En cualquier caso, la previsión es que las salas de cine ya operen a pleno rendimiento en la última planta del edificio a lo largo de este otoño, según confirman fuentes de la cadena de exhibición cinematográfica.

La organización del centro comercial, situado en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, ya ha destacado estos días en redes sociales la inauguración de Odeon Multicines como una de las próximas aperturas más inminentes del espacio, junto con la del parque de actividades infantil Limón Loco.

El regreso de los cines a El Muelle, que antes operaba Cinesa hasta su cierre definitivo en mayo de 2023, es uno de los acontecimientos más esperados por parte de la ciudadanía cinéfila de Gran Canaria, cuya oferta cinematográfica ha mermado drásticamente en los últimos años tras el cierre de los Multicines Monopol, último bastión del cine independiente en la isla, en octubre de 2020, y la posterior caída de Cinesa El Muelle -ambas precedidas por el cierre progresivo de numerosas salas míticas de la ciudad como los cines Royal, Galaxy's o Capitol-.

Desde que comenzaron las últimas obras de remodelación y reforma integral en el Centro Comercial El Muelle en julio de 2024, la expectación sobre el retorno de los cines ha sido máxima hasta que, en marzo de 2025, se anunció oficialmente la llegada de un nuevo complejo cinematográfico de la mano de Odeon Multicines. Desde entonces, el espacio destinado a las futuras salas muestra una llamativa cartelería que anuncia su "próxima apertura”. Según avanzaron entonces, las nuevas salas de cine se configurarán como “la experiencia definitiva” para los amantes del séptimo arte, dado que el proyecto prevé incorporar "tecnología de vanguardia, pantallas de última generación, sonido envolvente y máximo confort", lo que permitirá mejorar la calidad de la experiencia cinematográfica para los espectadores. Y es que Odeon Multicines es reconocida comercialmente como la cadena de cines más avanzada tecnológicamente en España, destacando por incorporar innovaciones pioneras en sus salas.

Falta de oferta de cine de autor y en VOSE

Por otra parte, una de las principales demandas del sector cultural isleño radica en una mayor oferta de proyecciones en versión original en las salas de cine de la isla, así como de una programación de películas que acoja o integre más títulos de cine independiente, de autor, diverso o alternativo, como el que albergaba Multicines Monopol, alejándose de la hegemonía de los grandes circuitos comerciales de Hollywood. En este sentido, aún se desconoce la línea de programación que desplegará Odeon Multicines en el Centro Comercial El Muelle.

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Con todo, la incorporación de este complejo cinematográfico reforzará la oferta cultural y de entretenimiento de la isla en uno de los centros comerciales más visitados de la capital grancanaria, tanto por residentes como por turistas, expandiendo las posibilidades de disfrutar de los estrenos de cine en la isla.