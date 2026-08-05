De Las Palmas de Gran Canaria a Europa: esta es la banda canaria que actuará junto a las leyendas del metal

De los primeros ensayos en Las Palmas de Gran Canaria a uno de los escenarios de referencia del metal europeo. An Endless Path actúa este miércoles, 5 de agosto, en el Vagos Metal Fest, en Portugal, donde compartirá jornada con bandas internacionales como Lamb of God, Ill Niño y Cro-Mags. La formación canaria subirá al escenario a las 19.20 horas, en una cita que supone uno de los pasos más importantes de su trayectoria.

El festival se celebra del 5 al 9 de agosto en la Quinta do Ega, en Vagos, dentro del distrito portugués de Aveiro. La edición de 2026 es la más amplia de su historia, con cinco días de programación y un cartel encabezado por grupos como Lamb of God, Within Temptation, Godsmack, In Flames, Satyricon, Heaven Shall Burn o Deicide. La organización presenta el encuentro como una de las grandes concentraciones de música metal de Portugal y Europa.

De Gran Canaria al escenario portugués

Según recoge el portal especializado EnKanarias, la banda se formó en 2009 en Las Palmas de Gran Canaria por iniciativa del vocalista Kevin Falcón y el guitarrista David López. Tras completar su primera formación, la banda debutó en febrero de 2010 en la Sala Paraninfo de Las Palmas de Gran Canaria, una actuación que abrió el camino a sus primeros conciertos y concursos dentro del circuito canario.

Su sonido mezcla metalcore con elementos de death metal y deathcore, una identidad que les permitió ganar presencia rápidamente dentro de la escena insular. En 2011 se proclamaron vencedores del concurso TolloRock y llegaron a la final de otro certamen de bandas celebrado en Gáldar, resultados que los situaron entre las propuestas emergentes más destacadas del metal canario.

El grupo comenzó entonces a actuar fuera de Gran Canaria y organizó conciertos en Tenerife antes de lanzar su primer trabajo. Precisamente, la fecha de su concierto en Portugal tiene un significado especial: el 5 de agosto de 2011, hace quince años, An Endless Path publicó su primer EP y presentó el videoclip de The Pain You Feel durante un concierto celebrado en Maspalomas.

Una trayectoria marcada por los escenarios nacionales

Tal y como detalla la ficha biográfica publicada en EnKanarias el salto fuera de Canarias llegó con mayor fuerza en 2012. An Endless Path fue la única banda canaria seleccionada aquel año para participar en la fase nacional de la Metal Battle de Wacken Open Air. El grupo alcanzó la final española y terminó entre las seis mejores formaciones del certamen, quedándose a las puertas de representar al país en el conocido festival alemán.

Ese resultado amplió su proyección nacional y dio paso a una gira por ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Almería y Torrevieja, además de diferentes escenarios de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. A finales de ese mismo año publicaron su primer álbum completo, Sadness Becomes Madness, compuesto por doce canciones.

Desde enero de 2013, la banda forma parte del catálogo de Bin Producciones, una de las productoras vinculadas al circuito musical nacional. Su presencia en Vagos supone ahora un nuevo capítulo en una trayectoria construida desde la escena underground canaria.

Mismo cartel que Lamb of God

La actuación de An Endless Path está incluida en la primera jornada del Vagos Metal Fest. El programa oficial del 5 de agosto reúne a la formación grancanaria con Lamb of God, Ill Niño, Cro-Mags, Almost Dead, Kenòs, Melodius Deite y Ethereal Sin, entre otras bandas.

Lamb of God es uno de los grandes reclamos del encuentro. La propia organización lo presenta como uno de los nombres más influyentes del groove metal y del metal moderno, con canciones como Laid to Rest, Redneck o Walk with Me in Hell convertidas en referencias para varias generaciones.

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Para An Endless Path, compartir jornada con una banda de esa dimensión representa mucho más que otra fecha en el calendario. Es la oportunidad de mostrar el metal hecho en Canarias ante un público internacional y dentro de una programación en la que conviven grupos emergentes con algunas de las figuras más reconocidas del género.