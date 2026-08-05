Zoilo Alemán, director general de la Fundación Auditorio y Teatro: "Una de mis prioridades va a ser la equidad de acceso de las productoras canarias"

El nuevo director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Zoilo Alemán, aseguró ayer que "una de mis prioridades va a ser la equidad de acceso de las productoras canarias a nuestras programaciones". Alemán hizo estas declaraciones durante su primera comparecencia pública antes los medios de comunicación justo después de mantener un encuentro con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez.

La incorporación de Zoilo Alemán a la Fundación se produce después de que el Patronato, integrado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria y presidido por Carolina Darias, aprobara la semana pasada su designación como director general de la entidad, tras superar un proceso de selección mediante concurso público.

"En el campo de la cultura hay muchísimo talento en estas islas, y en Gran Canaria más en concreto, y esa sí va a ser una de mis prioridades", prosiguió Alemán, que es socio numerario de Amigos Canarios de la Ópera desde los cinco años.

Los dos grandes edificios de la ciudad

"Voy a dirigir los dos grandes edificios de la ciudad, con lo que mi objetivo será integrar eficiencias operativas y de gestión, siempre con vocación de servicio público y orientado a maximizar el valor artístico y cultural de la ciudad para generar impacto económico que se materialice en mucho prestigio". Para Alemán tanto el Auditorio Alfredo Kraus como el Teatro Pérez Galdós tienen que estar "alineados a la estrategia de la ciudad y de la isla: valor cultural, económico y reputacional".

Alemán aseguró que trabajará "siempre con vocación de servicio público y orientado a maximizar el valor artístico y cultural de la ciudad", además de con el propósito de generar un impacto económico positivo para Las Palmas de Gran Canaria y para la isla a través de la industria cultural.

Alemán, que realiza un cambio profesional al pasar al ámbito público como director de ExpoMeloneras y presidente electo de la Asociación Canaria de la Industria Mice, opinó que "mi situación es como que antes jugaba en el Real Madrid y ahora juego en el Barcelona. Ahora defiendo otros colores y otra posición". Pero sí quiso subrayar que la parte que corresponde a la cultura va a ser mucho más fructífera. "Las subvenciones solo se dan a instituciones públicas, no privadas, con lo que antes había que hacer cultura sin dinero".

Sin embargo, el nuevo director general recordó que, en el Auditorio, va a gestionar dos ámbitos como son la industria Mice, que tiene al frente a Pedro Rodríguez, y la cultura, donde estacó la labor de Manuel Benítez "como uno de los grandes programadores culturales del país". Alemán no quiso entrar más en detalle de las medidas concretas que prevé adoptar y señaló que acaba de incorporarse al cargo. "Estoy aterrizando", indicó.

Una reconocida trayectoria

La alcaldesa dio la bienvenida al nuevo director general y le deseó suerte en esta nueva andadura. “Estamos hablando de una persona de reconocida trayectoria a quien queremos felicitar por haber superado el proceso selectivo y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, ha dicho la alcaldesa.

Asimismo, Carolina Darias resaltó que “la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con dos infraestructuras culturales de primer nivel, el Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus, que desempeñan un papel muy importante tanto para la cultura como para la industria de los eventos y los congresos. La cultura es un motor fundamental para el desarrollo de la ciudad y, desde las administraciones que formamos parte del Patronato, queremos dar un nuevo impulso a la Fundación con esta nueva dirección”.

Darias explicó que el nombramiento se produjo tras "un proceso de selección riguroso y arduo", convocado para sustituir a Tilman Kuttenkeuler, director general durante la última década y quien, disconforme con cómo se ha efectuado el cambio, ha recurrido ante los tribunales cuestionando cómo se produjo su cese y el concurso convocado para designar a su sucesor en procedimientos judiciales que continúan abiertos.

La alcaldesa también defendió la necesidad de incorporar "nuevos hábitos, nuevas metodologías entre las nuevas tendencias culturales y, sobre todo, un punto estratégico, un punto de inflexión para el nuevo tiempo que nos viene".

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Zoilo Alemán cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección turística, en comunicación e industria Mice, además de haber sido director de ExpoMeloneras, recinto que posicionó como referente nacional e internacional para congresos, convenciones, espectáculos culturales y grandes eventos de proyección internacional. Doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con sobresaliente cum laude por su tesis sobre la elección de destinos Mice, es graduado en Administración de Empresas, cuenta con estudios de posgrado en Saint Martins College of Art & Design, Máster oficial en Dirección y Planificación Turística por la ULPGC y el Advanced Management Program de IE Business School. Actualmente, finaliza el Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la UNIR y es socio fundador de la Asociación Canaria de la Industria MICE.