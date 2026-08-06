El CAAM activa su programa de conciertos de música clásica con siete artistas de talla internacional

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria arranca por todo lo alto la segunda edición del ciclo CAAMclásico. Con una propuesta de cuatro conciertos, el centro de arte recibirá a grandes figuras de la música clásica, de reconocido prestigio y procedentes de Canarias.

Este año el programa “da un trato preferencial al piano, instrumento recientemente adquirido por el CAAM” –avanza el violonchelista Ángel Luis Quintana, director del ciclo—, y centra la atención en artistas de las islas “con sobresaliente trayectoria y presencia internacional”. La entrada a todos los conciertos es libre, por orden de llegada y hasta completar el aforo de la sala polivalente.

Programa

La agenda comienza el próximo miércoles 12 de agosto, a las 19.00 horas, con la actuación del excepcional pianista canario Miguel Ángel Castro, colaborador de la Orquesta Nacional de España y profesor del Conservatorio Moreno Torroba de Madrid. El galardonado intérprete presenta en el CAAM un repertorio con obras de tres grandes compositores rusos: una selección de las Estaciones de Tchaikovsky y de la suite Romeo y Julieta de Prokofiev, que culminará en la Sonata op. 36 n. 2 de Rachmaninov.

Formado en el conservatorio Tchaikovsky de Moscú y con un currículum de primer nivel, Castro se ha consolidado como uno de los pianistas españoles más notables de su generación. Desde Madrid, combina su labor pedagógica con una intensa actividad concertística en el Auditorio Nacional, así como en giras por toda España y el extranjero.

El programa continúa el 23 de septiembre con un recital de piano a cuatro manos a cargo de dos reconocidos pianistas grancanarios: José Luis Castillo e Ignacio Clemente. Bajo el título Ländler, el dúo interpretará una propuesta variada que navega entre la mágica obra de Ravel Ma mère l’Oye, inspirada en cinco cuentos de hadas infantiles, una selección de Valses, Op. 39 de Brahms y dos composiciones de Franz Schubert: la danza 4 Ländler D 814 y la Fantasía en fa menor D 940.

Miembros de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, José Luis Castillo e Ignacio Clemente combinan su actividad como intérpretes solistas y en diversas formaciones con la docencia en el conservatorio de la capital grancanaria. “Un recital memorable”, adelanta el director del ciclo, Ángel Luis Castillo, citando la excelente trayectoria y calidad de ambos músicos, formados en la Escuela Reina Sofía de Madrid y en Nueva York en el caso de Castillo, y en Ámsterdam y Boston en el caso de Clemente, y que cuentan con innumerables premios nacionales e internacionales.

El 28 de octubre subirán al escenario Ülker Tümer, “una joven extraordinaria violonchelista nacida en Turquía, residente en las islas, recientemente incorporada como solista a las filas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife”, junto al reconocido pianista grancanario Miguel Ángel Ortega, un músico “con una trayectoria excepcional, tanto en el repertorio solista como en el repertorio camerístico”, que ha actuado en auditorios de todo el globo. Catedrático de Piano en el Conservatorio Superior de Canarias, actualmente ejerce la docencia musical entre Aragón y Madrid.

Tümer y Ortega interpretarán un espectacular repertorio que puentea entre el Clasicismo, el Romanticismo y el siglo XX: la Sonata en do mayor para violonchelo y piano, nº 4 de Beethoven; la sonoridad romántica de Clara Schumann en la obra Drei Romanzen y de César Franck en la Sonata en la mayor para violín, en un arreglo de violonchelo, y la moderna Suite Italienne de Stravinsky.

Grandes compositoras y un estreno

El ciclo tendrá su broche final el 18 de noviembre con la actuación de otras dos grandes figuras nacidas en Gran Canaria y con una amplísima trayectoria: la flautista Charina Quintana y el pianista José María Curbelo. El dúo reivindicará a algunas de las grandes autoras del Romanticismo europeo, como la compositora francesa Mel Bonis y su Sonata para flauta y piano, Op. 64, o la autora sueca Amanda Röntgen-Maier, con la Sonata para flauta y piano en si menor. El programa incluye también obras contemporáneas como Allegro Rústico, de la rusa Sofía Gubaidulina, y ‘Elegía’, de la pianista y pedagoga española Carlota Garriga.

Como guinda, Ángel Luis Quintana destaca el “estreno absoluto en el CAAM” de Espejos, “obra de encargo y dedicatoria para Charina Quintana”, que firma la joven compositora canaria Mónica Suárez.

Charina Quintana, reconocida pedagoga del instrumento, es docente en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria, con más de 20 años de impartición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Ha colaborado como intérprete con orquestas de talla internacional, especialmente en Canarias, Italia y Estados Unidos. José María Curbelo, también concertista y pedagogo, se distingue por una experimentada labor como solista y en agrupaciones de diverso formato, con giras internacionales por Europa y América. Es profesor de piano en el Conservatorio Superior de Música de Canarias y ha impartido clases magistrales y conferencias en diferentes instituciones de Europa y Estados Unidos.

Brillante coordinación musical

El CAAM estrena así la segunda edición de un programa exitoso que celebra la música clásica en el emblemático centro de arte contemporáneo, bajo la dirección del prestigioso violonchelista Ángel Luis Quintana. En palabras del director del CAAM, Orando Britto Jinorio, “contar con este músico grancanario para la coordinación de los conciertos representa un verdadero privilegio y una oportunidad para el público de Gran Canaria de disfrutar de actuaciones en directo de altísima calidad”.

Ángel Luis Quintana es actualmente director artístico de la Orquesta de Cámara de Canarias. Combina estos proyectos de coordinación con su actividad concertística –solista y en distintas agrupaciones— y pedagógica, cuya última parada fue este verano, en el encuentro de la Asian Youth Orchestra en la ciudad china de Tianjin. Es profesor asistente en la Cátedra de Violonchelo Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y ha impartido clases y lecciones magistrales en numerosos conservatorios de España y Europa.

Quintana fue solista de la Orquesta Nacional de España y ha actuado en este rol en muchas otras: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de RTVE, la Orquesta Filarmónica de Madrid o la Orquesta de Cámara Reina Sofía.

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Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Ángel Luis Quintana acumula una sólida carrera en la dirección artística de programas y agrupaciones, como jurado de concursos, y por supuesto en la interpretación del instrumento, con el violonchelo ‘Il Soldato’, construido por J.Guadagnini en 1800 y cedido por la Fundación Columbus, dedicada al tratamiento e investigación de enfermedades raras en la infancia.