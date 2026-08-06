‘Malviviendo’ vuelve y abre su gira en el sur de Gran Canaria

Malviviendo volverá a encontrarse con su público casi dos décadas después de su estreno y lo hará en Gran Canaria. La primera parada de ‘Malviviendo: El Repaso’ se celebrará el viernes 4 de septiembre, a las 18:30 horas, en la sala Garbo’s by The Captain 13, en San Bartolomé de Tirajana.

El regreso no será una cuarta temporada ni una película, al menos por ahora. Sus creadores han diseñado un formato especial para revisar la historia de una de las webseries más influyentes del audiovisual independiente español y recuperar junto a sus seguidores los momentos que la convirtieron en un fenómeno de internet.

Gran Canaria abrirá una gira por seis ciudades

La cita en San Bartolomé de Tirajana será el punto de partida de una gira que continuará al día siguiente en Tenerife.

Después, Malviviendo: El Repaso viajará a Huelva el 1 de octubre, San Fernando el día 8, Málaga el 9 y Granada el 15.

El anuncio llegó a través de las redes sociales oficiales de la serie con un mensaje cargado de nostalgia: «Hay historias que nunca terminan. Solo esperan el momento adecuado para volver».

Qué será exactamente ‘Malviviendo: El Repaso’

El equipo ha querido dejar claro que este regreso no supone la continuación directa de la trama.

No habrá nuevos capítulos ni una película que retome la historia de sus personajes. La propuesta será un encuentro especial con el público para repasar la trayectoria de la serie, recordar su universo y volver a conectar con la comunidad que la siguió desde sus primeros años.

La fórmula permitirá revivir la esencia de Malviviendo sin presentar el proyecto como una nueva temporada.

La serie que convirtió la precariedad en fenómeno de internet

Malviviendo se estrenó en 2008 bajo la dirección de David Sainz y se convirtió rápidamente en una referencia del audiovisual digital en España.

La producción nació con muy pocos medios, un presupuesto reducido y un reparto formado en gran parte por intérpretes no profesionales. Su capacidad para convertir esas limitaciones en un estilo propio fue una de las claves de su éxito.

La historia se desarrollaba en el ficticio barrio sevillano de Los Banderilleros y seguía la vida de un grupo de amigos marcada por el humor, la precariedad, la crítica social y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

Cada episodio incluía además parodias de series y programas de televisión, uno de los rasgos que terminó definiendo su identidad.

Un reencuentro marcado por la nostalgia

La tercera temporada terminó en 2014 y desde entonces los seguidores han mantenido vivo el recuerdo de la serie.

Durante años se ha especulado con una posible continuación, pero este regreso toma un camino diferente. El Repaso apuesta por mirar atrás y compartir con el público la huella que dejó una producción que abrió camino para muchos creadores independientes.

Gran Canaria tendrá el privilegio de acoger la primera fecha de esta nueva etapa antes de que la gira continúe por Tenerife y varias ciudades del sur peninsular.

Fecha, hora y lugar en Gran Canaria

La cita será el viernes 4 de septiembre de 2026, a las 18:30 horas, en Garbo’s by The Captain 13, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

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Será la primera oportunidad para descubrir cómo será este nuevo formato y volver a entrar en el universo de Malviviendo casi veinte años después de su nacimiento.