Ángel Luis Quintana, violonchelista y director de 'CAAMclásico': "Es un privilegio que los museos presten atención a la música clásica"

Este año dirige la segunda edición del ciclo CAAMclásico, ¿por qué escoge el piano como eje e instrumento vertebral?

La elección se debe a que el CAAM compró el instrumento hace un par de años, pero con las obras de reestructuración del centro aún no se había podido estrenar convenientemente. Por tanto, existía un especial interés era darle la presencia que merecía y elaborar un programa a partir de grandes pianistas de la música clásica, de reconocido prestigio y procedentes de Canarias.

¿Cuál ha sido el criterio de selección de los músicos del ciclo?

La realidad es que hay una cantidad extraordinaria de talento canario en el ámbito de la música clásica que reside fuera de las islas y que está haciendo una labor increíble. En el caso de Miguel Ángel Castro, pianista tinerfeño formado en Moscú, que es colaborador de la Orquesta Nacional de España y profesor del Conservatorio Moreno Torroba de Madrid, con una trayectoria extraordinaria como pianista y músico de cámara que ha girado por todo el mundo. Entonces, con este ciclo yo pretendía recuperar a músicos muy valiosos de Canarias que tienen una presencia nacional e internacional importante, que en muchos casos se desconoce en su tierra. Luego, otros músicos del ciclo, como José Luis Castillo e Ignacio Clemente, así como José María Curbelo o Charina Quintana, que hacen dúo en el programa, siguen residiendo en las Islas. También tenemos a Miguel Ángel Ortega, catedrático de Piano en el Conservatorio Superior de Canarias, que tiene una trayectoria excepcional y toca por todo el mundo con todos los artistas más grandes que te puedas imaginar, y que tocará en el ciclo con la violonchelista turca Ülker Tümer, residente en las islas, recientemente incorporada como solista a las filas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. En definitiva, la premisa era programar a grandes artistas locales que tienen presencia fuera o que están fuera y que necesitamos que toquen más en las Islas.

¿A qué se debe esa presencia escasa en el circuito local?

Lo que sucede es que muchos viven fuera, salvo en los casos que hemos citado, pero sin duda tienen menos presencia local de la que se merecen, como es el caso de Miguel Ángel Ortega, que está haciendo esa extraordinaria labor calladito por todo el mundo y que tendremos la oportunidad de ver en su isla natal. En ese sentido, este ciclo supone una oportunidad maravillosa para descubrirles o redescubrirles.

¿Le ha querido dar relevancia a algún tipo de repertorio en especial a lo largo del programa?

Yo le he querido dar un espacio relevante a las mujeres compositoras con un programa que cierra el ciclo, que se compone de piezas originales para flauta y piano, y que interpretan Charina Quintana y José María Curbelo en el último día de la programación, el 18 de noviembre.

Además, comprende el estreno absoluto de la pieza Espejos, una obra de encargo y dedicatoria para Charina Quintana, que firma la joven compositora canaria Mónica Suárez.

Exactamente, se trata de una pieza extraordinaria de la que tuve la oportunidad de escuchar los primeros esbozos. Me parece una ocasión increíble que se pueda estrenar en el CAAM, además, en calidad de estreno mundial. Creo que es un acontecimiento enormemente importante, así como el conjunto de ese programa, que se compone exclusivamente de obras originales de mujeres compositoras muy relevantes, entre las que se encuentran algunas de las grandes autoras del Romanticismo europeo, como la compositora francesa Mel Bonis y su Sonata para flauta y piano, Op. 64; la autora sueca Amanda Röntgen-Maier, con la Sonata para flauta y piano en si menor; la rusa Sofía Gubaidulina, con Allegro Rústico, y la pianista y pedagoga española Carlota Garriga, con Elegía.

¿En qué medida es relevante incorporar la música al contexto de los museos?

Me parece un privilegio, y es casi una lotería que nos ha tocado, que los museos presten atención a la música clásica. Además, me parece que el CAAM está haciendo cosas muy interesantes desde el ámbito de la música, con un ciclo de arte y experimentación sonora, así como con otras actividades y formatos de investigación musical y música en directo. Además, que el CAAM reanude este ciclo de música clásica después de su primera edición el año pasado es una suerte y, como hemos visto, el ciclo no solo se circunscribe a obras clásicas, porque hablamos de que cerramos el ciclo con el estreno de una obra actual, de manera que el CAAM abre la mirada tanto a la música clásica como contemporánea, y pocos museos prestan esta atención a la música viva. Además, estoy muy agradecido de que hayan contado conmigo para aportar ese granito de arena y recuperar a artistas locales que están fuera y siguen fuera.

¿Cree que el ciclo contribuye a acercar a otros públicos a la música clásica?

Absolutamente. Yo asistí el año pasado a todos los conciertos del ciclo y en todos los casos vimos la sala llena, con público joven y con muchísimo interés, que es algo que emocionaba ver. Claro que abordar estos repertorios desde distintos contextos contribuye a llegar a otros perfiles y estamos de enhorabuena, porque se ha visto que funciona con este ciclo.

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Según su experiencia, ¿el ámbito de la música clásica ha conseguido diversificar o rejuvenecer sus públicos en los últimos tiempos?

Mi experiencia es que sí, pero poco a poco, porque es una labor lenta y se necesita un poquito de fantasía, ya que la gente dispone hoy de un acceso enorme a muchísima información al alcance de su mano con el teléfono móvil, plataformas como Spotify... Lo tienen todo fácil, pero con un poco de fantasía y una propuesta llamativa que resulte atractiva se puede dar con algunas teclas para seguir llegando a otras sensibilidades. No es fácil, no es una labor de un día, pero poco a poco yo sí que veo resultados.