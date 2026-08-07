Russell Crowe regresa a la costa de Telde para rodar las tomas finales de 'El último druida'

El actor Russell Crowe y todo el equipo del director William Eubank volverán a Telde mañana domingo y el próximo lunes para rodar las últimas escenas de El último druida. Será el tramo final del rodaje tras pasar por el bufadero de La Garita, Playa del Hombre y Hoya del Pozo durante el pasado mes de julio.

La acción original de la película se sitúa en las montañas de Caledonia, la antigua Escocia, durante la expansión del Imperio romano. Crowe interpreta a un anciano druida que vive en paz junto a su pueblo, lejos del conflicto que hay en otros territorios. Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando el emperador romano descubre su refugio y ordena su conquista. Obligado a enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso, tendrán que coger las armas para proteger a los suyos y defender una cultura que está al borde de la desaparición, en una lucha contra el avance de Roma.

Las fuerzas romanas y la resietencia celta

Una vez más el intérprete neozelandés se mezclará entre un grupo de figurantes que encarnarán a las fuerzas romanas y la resistencia celta. En ambos casos, el rodaje empezará desde primeras horas de la mañana y se prolongó hasta la tarde.

La película cierra un círculo en la carrera del emblemático actor ya que, como con Gladiator, vuelve a un tema histórico situado durante el esplendor del imperio romano. El filme está previsto que se estrene oficialmente a principios de 2027.

Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen, Daniel Zovatto y Gunner Wright completan el reparto de esta coproducción con importante presencia española en el equipo técnico, como la diseñadora de producción Laia Colet o la dirección de arte de Mireia Cusó y Adrià Porta, encargados de convertir Gran Canaria en la Caledonia del siglo I d.C.

El actor Russell Crowe lideró la resistencia celta contra las legiones romanas durante cuatro días consecutivos a finales del pasado mes de julio. Aunque estuviera previsto que este primer tramo concluyera el pasado martes 28, la productora Nostromo amplió un día más porque durante las tres primeras jornadas previstas no se pudieron realizar todas las tomas necesarias. Una vez más el intérprete neozelandés se mezcló entre un grupo de figurantes que encarnaban a las fuerzas romanas y la resistencia celta. El clima y la temperatura se mantuvieron templados y un mar embravecido posibilitaba las tomas de desembarco. Enfundado con su característico uniforme de druida guerrero, la estrella neozelandesa completó algunas escenas iniciadas 24 horas antes.

Crowe interpreta a un anciano druida que vive en paz junto a su pueblo, lejos del conflicto que hay en otros territorios. Sin embargo, su tranquilidad desaparece cuando el emperador romano descubre su refugio y ordena su conquista. Obligado a enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso, tendrán que coger las armas para proteger a los suyos y defender una cultura que está al borde de la desaparición, en una lucha contra el avance de Roma.

Barba blanca y pelo largo

Durante los días de rodaje anteriores, y desde la distancia, se podía apreciar a un Crowe con barba blanca y pelo largo, vestido con una camiseta verde y unos brazaletes de hierro. Era la caracterización necesaria para una escena épica.

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En otros momentos, el actor aparecía enfundado con la típica vestimenta de estos antiguos sacerdotes, formada por una túnica larga hasta las rodillas de lino en tonos claros, además de una capa gruesa de lana sujeta con broches, aparte de tiras de cuero ajustadas a la cintura para llevar herramientas o bolsas. Entre las escenas más espectaculares destacó el rodaje del lunes pasado, en Playa del Hombre, con el desembarco del druida, junto a otros tres acompañantes del pueblo celta, en una embarcación y entre un mar agitado.