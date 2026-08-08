El arte emergente canario aborda la transformación territorial en la nueva exposición de Phe Gallery

El territorio que se transforma, las construcciones que desaparecen, el agua que escasea, las casas que dejan de ser hogares o los espacios que cada persona ocupa con su cuerpo y su memoria. Habitar no es solo levantar un edificio y vivir dentro. También es relacionarse con un paisaje, apropiarse de un espacio, recordar un lugar o preguntarse qué queda de él cuando cambia. Sobre todas esas cuestiones se construye Formas de habitar, la exposición de la novena edición de Phe Gallery, que se podrá visitar durante el próximo mes en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, en la Casa de la Aduana de Puerto de la Cruz. La muestra, integrada en la XI edición de Phe Festival, reúne a 27 artistas seleccionados entre más de un centenar de propuestas recibidas en una convocatoria que vuelve a apostar por el arte emergente de Canarias. El festival musical celebrará sus conciertos los días 4 y 5 de septiembre, pero desde este viernes las propuestas plásticas toman posiciones en el municipio.

Esta nueva edición de Phe Gallery deja atrás el Castillo de San Felipe y se instala en uno de los espacios más céntricos de Puerto de la Cruz, a pocos metros de donde se desarrollará el festival. Este cambio, expresa la comisaria Beatriz Roca, permite que la exposición deje de funcionar como una actividad paralela para integrarse plenamente en Phe Festival. "Ahora estamos en el centro neurálgico de toda la acción y creo que es muy importante para fortalecer el proyecto", explica.

La proximidad entre el museo y los escenarios hace que la exposición pueda contemplarse prácticamente desde el propio recinto del festival. Por eso Roca se atreve a definirla como "el tercer escenario del festival". La nueva sede aporta además una dimensión diferente a una iniciativa nacida para apoyar y visibilizar a creadores emergentes: "Hemos pasado de un centro plural y polivalente como es el Castillo de San Felipe a un centro museístico, por lo que el espacio deja de ser únicamente el contenedor de la exposición para convertirse también en parte de la experiencia".

El territorio deja huella

El tema elegido para la nueva edición de Phe Gallery parte de una cuestión aparentemente sencilla: cómo habitamos. Sin embargo, la respuesta se abre en múltiples direcciones, ya que cuestiona áreas como la arquitectura o el urbanismo y además lo hace, "no solo desde lo físico, sino desde el cuerpo o la mente, con un concepto mucho más amplio", explica Roca. Precisamente, la convocatoria buscaba propuestas capaces de abordar la relación entre los espacios y quienes los ocupan. La respuesta superó el centenar de proyectos y permitió construir una exposición en la que conviven diferentes generaciones, disciplinas y maneras de aproximarse al arte.

"Hay momentos para la crítica, vivencias propias, temas corporales y arquitectónicos, soluciones, historia e investigación", apunta Roca. De este modo, la exposición no pretende ofrecer una única respuesta, sino reunir interpretaciones distintas de una misma pregunta. De este modo, el territorio canario aparece como uno de los grandes puntos de conexión entre buena parte de los trabajos. La insularidad, la presión turística, la transformación urbana, la crisis de recursos o la relación con el paisaje son cuestiones que pueden leerse desde una perspectiva local porque, sostiene Rosa, "tenemos un problema importante en Canarias, pero ese modelo se puede también extrapolar a nivel internacional y mundial".

Los artistas

Esa conexión entre lo local y lo global está en el centro del trabajo de Nacho Torres, uno de los artistas que participa por primera vez en Phe Gallery. Natural de Santa Brígida, estudió Bellas Artes en Madrid y posteriormente cursó un máster de Producción Artística en Valencia. Su trabajo está estrechamente relacionado con el territorio y con los problemas derivados de la transformación de las Islas. En Phe Gallery presenta Si llueve, se va a romper y si no también, una pieza realizada en 2024 como parte de su trabajo de fin de máster.

Cuando descubrió la convocatoria encontró una relación directa con su investigación, ya que él trabaja alrededor de la escasez de recursos y los cambios que está experimentando Canarias. "Estamos en un momento en el que no se puede hablar de otra cosa" y por eso su producción aborda "el territorio, la escasez de recursos en las Islas, lo que está ocurriendo con los procesos de turistificación masiva o cómo se nos va a arrancar de nuestra casa".

La exposición se convierte en el tercer escenario del festival y ofrecerá algunas actividades

Su pieza parte de la relación con el agua y de determinadas formas tradicionales de gestionar un recurso limitado. El artista no pretende idealizar la vida de generaciones anteriores, sino recuperar algunas prácticas que podrían ofrecer enseñanzas para el presente. Para su pieza, Toledo recuperó tierra, arena y piedras para reconstruir un acueducto que había realizado anteriormente. "Me apetecía volver a hacer algo muy manual y dejar de utilizar tanto el portátil y la tablet, mancharme las manos con barro", explica.

Las ruinas de un paisaje

La preocupación por las transformaciones del territorio también está presente en la obra de Germán Páez. El artista lleva más de tres décadas documentando construcciones agrícolas abandonadas y otros elementos que forman parte de un paisaje rural en proceso de desaparición. Salinas, tarjeas, embalses de barro, hornos de cal y otras arquitecturas que durante décadas tuvieron una función concreta son ahora vestigios de un modelo económico que ha desaparecido. Pero la mirada de Páez no se limita únicamente al valor documental de esas construcciones: "Para mí, todos esos objetos son hermosas esculturas integradas en el paisaje".

Páez fotografía esas arquitecturas, las dibuja y también las reproduce en pequeñas dimensiones. En Phe Gallery presenta precisamente una de esas reinterpretaciones. El artista habla de una especie de arqueología contemporánea de Canarias: "En el contexto canario, no tenemos ruinas romanas, pero sí tenemos ruinas de un pasado económico que ya no existe y que está ahí escondido y abandonado, y solo tienes que acercarte para verlo y hacerlo valer". Cuando comenzó a trabajar en esta línea, a principios de los años noventa, la preocupación era mucho menos visible pero ahora observa una nueva generación de artistas que trabaja sobre cuestiones relacionadas con el territorio.

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Inauguración

La inauguración de este viernes 7 de agosto incorpora además una acción artística en directo protagonizada por Paula Calavera y Juin. Los dos artistas trabajan sobre una estructura concebida como un tótem o un puzzle que podrá desplazarse posteriormente por diferentes espacios del festival. La intención es que la pieza actúe como una especie de señal que conecte Phe Gallery con el resto de la programación. La exposición contará también con actividades complementarias, y el 2 de septiembre se celebrará una nueva edición de Gallery Talks, con la presentación de tres de los proyectos y una performance. También habrá una visita guiada el sábado 5 de septiembre.