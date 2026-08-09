Explosión: gran atasco y calor

Ha sido una semana irritante, pero ha servido para vivir en carne propia lo cerca que nos encontramos del caos. La alianza entre el gran atasco por un arreglo en un tramo clave de la Circunvalación y la explosión de calor con temperaturas insoportables constituyen vivencias diáfanas sobre las líneas torcidas con las que se escribe el crecimiento de Las Palmas de Gran Canaria, novena urbe más poblada del país y primera por habitantes en el ranking autonómico. Las largas colas y el estrés térmico pusieron en evidencia la dependencia del vehículo privado y la carencia de una planificación para el transporte público, al tiempo que la canícula inmisericorde hablaba por sí sola sobre la necesidad de estrategias defensivas para proteger la salud de las personas.

Daba pena ver a esos trabajadores impermeabilizando a contrarreloj el asfalto del viaducto del Guiniguada con el termómetro por encima de los 30 grados, todo ello bajo un sol diabólico. En un ejercicio de responsabilidad sanitaria, el patrón tenía que haber decretado un parón de la obra para evitar el temido golpe de calor. Pero está la presión: la voracidad de cientos y cientos de automovilistas que quieren llegar a sus casa, trabajos o citas de cualquier tipo. ¿Está el político de turno dispuesto a admitir el coste (electoral) de una pausa medioambiental? ¿Asumirán los propios conductores, en favor de esos trabajadores, que ese día, dado el bochorno, lo mejor es levantarse de la cama antes y utilizar la guagua (aunque la Metroguagua haya quedado eclipsada hasta las tierras raras de La Odisea?) Creo que ni a uno ni a otros les ha pasado por la cabeza.

En situaciones de crisis como la descrita se ve claramente el derrumbe del modelo, e incluso asoma el pesimismo sobre la capacidad gestora para que pueda ser revertido, es decir, proceder al desarme paulatino de lo desarrollado y que ahora resulta incompatible con la calidad de vida. Como signo, ahí están las dificultades para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), afectadas por el negacionismo o por los intereses comerciales. La creación de infraestructuras viarias millonarias resiste, pese a los estragos que hacen sobre un territorio limitado, sin un cálculo con respecto a su viabilidad en un contexto próximo marcado por un elemento novedoso (¿otra odisea?) para la movilidad, como puede ser el tren a la conquista del sur de la Isla.

Tras estas jornadas calóricas y de hermandad en el atasco, uno no deja de repetir que hubiese sido el momento ideal para hacer algo que se hace en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, prohibir que vaya una sola persona en el vehículo a la hora desplazarse al puesto de trabajo, o bien reforzar el transporte público en las horas puntas. La experiencia, con toda seguridad, sería magistral para establecer cuánto asfalto nos sobra y a qué podríamos dedicarlo. Hay constancia por mediciones que el macizo de hormigón convierte en bombas de calor determinados enclaves de la ciudad, faltos de ajardinamiento y sombras. Eliminar pavimento es una de las prácticas para la sostenibilidad y para alcanzar la 3-30-300: que cada persona pueda ver tres árboles desde su ventana, que haya un 30% de superficie verde en la ciudad y que cada habitante esté a menos de 300 metros de un parque.

El negocio de las carreteras, que durante décadas ha sido el eje básico de las negociaciones Estado-Canarias, mantiene su basamento inversor sin renunciar al esquema pantagruélico que lo caracteriza para desgracia de otros capítulos presupuestarios, como el universitario. Esta ambición con intereses confesos e inconfesables debe sufrir un revolcón en sentido contrario: igual que tirios y troyanos se dejaron la piel para la Circunvalación, bien vale desgañitarse para que la Autovía Marítima pase a ser subterránea para ganar un corredor (y no una acera) junto al mar, o para demoler la GC-110 a su paso por el Guiniguada sin miramientos, o bien peatonalizar Vegueta y Bravo Murillo. Hay que ser brutalmente radical en esto. Dejar el yogur con melaza y pasar al mojo picón con pimienta puta la madre en exceso.

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Metidos en ese ectoplasma de sudor combinado con el vapor que sale del desierto de piche, muy lejos de algo helado, suenan a plaga de langosta los cánticos de los reverdeceres anunciados una y otra vez, tan pesados como el puño de Urtain, de los que nos embarcan en la simulación del cambio climático. Es verdad que existen los brujos de una derechona que nos fustiga con la fantasmagoría de que el ardiente es un truco de los progresistas para llenar el factor producción de leninistas. Pero no es menos cierto que serpentea una casta que juega al parchís con plantaciones imaginarias de árboles, corredores verdes, refugios climáticos, fachadas sostenibles, arcenes con sombrajos... Una olla podrida de promesas que, junto a las mentiras del posfascismo, acabará arrastrándonos al abismo. Siempre perseguidos por irresponsables.