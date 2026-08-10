El Chojin anuncia las fechas de su gira 'Balance Tour', que pasa por Gran Canaria y Tenerife en marzo de 2027

El rapero El Chojin, uno de los máximos exponentes del rap en español y pionero del hip hop con un fuerte compromiso social, se embarca en la extensa gira de presentación del álbum más ambicioso de su trayectoria musical, Balance, con el que conmemora más de 25 años en los escenarios consagrado como adalid de las letras rapeadas en las filas de la militancia social contra el racismo, la violencia machista, la salud mental y la superación personal. El Balance Tour 2026-2027 recorre el país de punta a punta con una agenda de 27 conciertos desde el próximo 25 de septiembre, con el arranque de la gira en la sala Bilborock de Bilbao, y culminará el próximo 21 de mayo de 2027 en la Razzmatazz de Barcelona. Entre medias, el itinerario incluye una doble parada en Canarias en el ecuador del recorrido con un primer concierto en la sala Alboroto, en Las Palmas de Gran Canaria, el 5 de marzo; y una segunda actuación en el espacio Aguere Cultural, en Santa Cruz de Tenerife, al día siguiente. Las entradas para ambos ya se encuentran a la venta los canales de difusión y redes sociales del artista.

El álbum Balance, publicado el pasado 31 de marzo de manera independiente a través de la propia plataforma y autogestión del rapero madrileño, engloba un total de "27 canciones que funcionan como 27 singles en potencia", de los que 22 temas cuentan con colaboraciones internacionales a través de una variadísima nómina de más de 30 artistas de distintos países, que convierten este disco "en un proyecto verdaderamente internacional que confirma que la música no entiende de fronteras", anuncia El Chojin.

Además, Balance se presenta en formato de libro + doble CD, con anécdotas y reflexiones sobre el nacimiento del rap en España "desde el punto de vista de quien lo vivió en primera persona" y cuyo formato físico incluye el disco firmado por el propio artista, ya disponible en preventa.

En cuanto a las colaboraciones del álbum, los artistas españoles invitados cruzan géneros y generaciones con nombres tan reconocidos como Dani Martín, Ismael Serrano y Melendi. Por su parte, desde México se suman nombres fundamentales de la escena urbana como Sabino, Neto Peña, C-Kan o Charles Ans; con Kei Linch, Penyair y Alma Negra desde Colombia o las voces de Mecal y Redimi2 de República Dominicana.

El 27

La consigna es la siguiente: 27 canciones, 27 conciertos y una gira hasta 2027, que simbolizan la cumbre del primer cuarto de siglo desde la primera referencia discográfica de El Chojin en 1999 con su LP de debut Mi turno. “Veintisiete temas para celebrar veinticinco años desde el primer disco, parecía una buena idea”, reveló el Chojin tras el anuncio de la gira nacional del que se erige en su disco número 16, de los que los últimos seis y otros dos anteriores han visto la luz de forma independiente, sin depender de una multinacional tradicional, después de fichar por sellos históricos como Revelde Discos, Boa Music o Sony Music. A estas publicaciones se suman casi medio centenar de colaboraciones, unas cuantas maquetas y media docena de referencias literarias que influyen el ensayo, la novela y la poesía.

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Por el momento, su Balance Tour 2026-2027 se circunscribe al territorio nacional, también ha avanzado que plantea actuar en Latinoamérica y que más adelante desvelará detalles. La última vez que El Chojin actuó en las dos islas capitalinas fue en junio de 2024, en los dos mismos espacios previstos para sus próximas citas. El artista llenó ambas salas.