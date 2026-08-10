'El último druida' rueda su jornada final en los exteriores de Gran Canaria

El equipo logístico del filme 'El último druida', que lleva la productora insular Nostromo, rodó su jornada final en los exteriores de Gran Canaria este lunes 10 de agosto entre las 9.00 y las 16.00 horas nuevamente en el bufadero de La Garita. Fue el último día de trabajo en lo que respecta a paisajes de la geografía insular tras unos sucesivos y complejos traslados de material por diferentes municipios que comenzaron el pasado 27 de julio con la idea de aprovechar los contrastes naturales que ofrece la Isla.

Regreso dos semanas después

En esta ocasión, el equipo del director William Eubank, volvió a la costa de Telde dos semanas después de que ocuparan este mismo entorno durante cuatro días de finales del mes pasado. Con una estructura circular, los rodajes comenzaron precisamente en el bufadero de La Garita, para luego pasar por Playa del Hombre y Hoya del Pozo, finalizando una primera estancia teldense. Luego siguieron por Los Llanos del Salado, entre San Mateo y Tejeda, para continuar en el municipio de Gáldar y confluir finalmente en el mismo lugar en el que comenzaron el pasado domingo. El regreso a Telde fue, sin embargo, una breve estancia de dos días que comenzó con un día para trasladar y colocar el equipo logístico y que ayer se centró exclusivamente en rodajes de escenas de desembarco exclusivamente de romanos.

Precisamente, y a primera hora de la mañana, se podían ver en La Garita a numerosos figurantes enfundados con los típicos uniformes de las legiones que intentaban invadir la antigua Caledonia. Ya no estaba Rusell Crowe, que volvió a Estados Unidos tras rodas las escenas de Gáldar. Esta vez no había escoceses. La presencia únicamente de romanos daba más el aspecto de que se estuviese rodando un péplum en plan El coloso de Rodas. Pero, curiosamente, fue el día que más aspecto de rodaje auténtico ofrecía entre los transeúntes que pasaban por los alrededores ya que los actores se dejaban ver con más facilidad y no había un control tan estricto de seguridad como los días anteriores.

Una de las curiosidades de los últimos días es cómo el actor neozelandés compartía una foto en sus redes sociales entrenando junto a Drew McIntyre, el legendario luchador de la WWE, que también aparece en el filme, donde aseguraba que estaba "terminando el rodaje de The Last Druid. Hemos estado rodando en España desde mayo. Los días largos y calurosos bajo el hermoso sol español definitivamente han sido un gran motivador". Este proyecto marca la segunda colaboración entre él y McIntyre, quien, tras una exitosa carrera en el ring, ha decidido incursionar en la actuación. Aunque el rol específico de McIntyre en la película aún no se ha confirmado, su presencia ha generado gran expectativa. Pero sí estaban aún en la Isla Rose Leslie, Andreas Pietschmann, Stacy Clausen y Daniel Zovatto.

Tras el rodaje de ayer, el equipo se trasladará a Gran Canaria Platós, el complejo de producción audiovisual de unos 6.000 metros cuadrados situado en el recinto de Infecar, donde permanecerán hasta el viernes, último día de estancia de la productora en la Isla.

Las localizaciones en la jornada de Gáldar

En cuanto a la jornada de Gáldar, el equipo trabajó principalmente en la Cantera de Santiago, Cueva Herrera y Botija, tres localizaciones del municipio elegidas para distintas escenas del filme.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y el concejal de Turismo, Ulises Miranda, acudieron el pasado viernes a la última jornada de rodaje en Botija, acompañados por Eric Ceballos, jefe de localizaciones de Nostromo en Canarias. Teodoro Sosa subrayó la dimensión turística y económica de esta actividad. El alcalde señaló que estos rodajes "convierten a Gáldar en un plató de cine al aire libre, realzando nuestros paisajes y nuestros valores patrimoniales". También incidió en su repercusión directa sobre distintos sectores del municipio.

El alcalde defendió que el audiovisual supone una fuente adicional de actividad económica para Gáldar, especialmente cuando las producciones movilizan equipos numerosos durante varios días y requieren servicios locales. "Además, es un sector que genera economía ya que este tipo de rodajes movilizan a cientos de personas que se hospedan y consumen en Gáldar, además de la contratación de empresas y personal del municipio", afirmó Teodoro Sosa. El rodaje de 'El 'Último Druida' reforzaba así la presencia de Gáldar como localización para producciones nacionales e internacionales.

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Entre las producciones que rodaron anteriormente en el municipio figuran Mareas Negras, con John Travolta, y Just Play Dead (Hazte el muerto), con Samuel L. Jackson. También pasaron por distintas localizaciones de Gáldar títulos como Zorro, Palmeras en la NieveWeiss & MoralesLos tres investigadoresNo Dormirás y Taxi a Gibraltar, además de campañas publicitarias.