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El CAAM abre el programa de conciertos de música clásica con el excepcional pianista canario Miguel Ángel Castro

El centro de arte arranca este miércoles 12 de agosto la segunda edición del ciclo 'CAAMclásico' con el recital del músico isleño, considerado como uno de los pianistas españoles más notables de su generación

El pianista Miguel Ángel Castro actúa el 12 de agosto en el CAAM.

El pianista Miguel Ángel Castro actúa el 12 de agosto en el CAAM.

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La Provincia

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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de la capital grancanaria abre este miércoles 12 de agosto, a las 19.00 horas, la segunda edición del ciclo de conciertos 'CAAMclásico' con la actuación en directo del excepcional pianista canario Miguel Ángel Castro, colaborador de la Orquesta Nacional de España y profesor del Conservatorio Moreno Torroba de Madrid.

El galardonado intérprete presenta en el CAAM un repertorio con obras de tres grandes compositores rusos: una selección de las 'Estaciones' de Tchaikovsky y de la suite 'Romeo y Julieta' de Prokofiev, que culminará en la 'Sonata op. 36 n. 2' de Rachmaninov.

Formado en el conservatorio Tchaikovsky de Moscú y con un currículum de primer nivel, Miguel Ángel Castro se ha consolidado como uno de los pianistas españoles más notables de su generación. Desde Madrid, combina su labor pedagógica con una intensa actividad concertística en el Auditorio Nacional, así como en giras por toda España y el extranjero.

Brillante coordinación musical

Con este concierto, el CAAM estrena por segundo año consecutivo un programa exitoso que celebra la música clásica en el emblemático centro de arte contemporáneo, bajo la dirección del prestigioso violonchelista Ángel Luis Quintana, actual director artístico de la Orquesta de Cámara de Canarias.

Quintana combina estos proyectos de coordinación con su actividad concertística –solista y en distintas agrupaciones— y pedagógica, cuya última parada fue este verano, en el encuentro de la Asian Youth Orchestra en la ciudad china de Tianjin. Es profesor asistente en la Cátedra de Violonchelo Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y ha impartido clases y lecciones magistrales en numerosos conservatorios de España y Europa.

Ángel Luis Quintana fue solista de la Orquesta Nacional de España y ha actuado en este rol en muchas otras: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de RTVE, la Orquesta Filarmónica de Madrid o la Orquesta de Cámara Reina Sofía.

Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia, Ángel Luis Quintana acumula una sólida carrera en la dirección artística de programas y agrupaciones, como jurado de concursos, y por supuesto en la interpretación del instrumento, con el violonchelo 'Il Soldato', construido por J.Guadagnini en 1800 y cedido por la Fundación Columbus, dedicada al tratamiento e investigación de enfermedades raras en la infancia.

Este año el programa 'CAAMclásico' da un trato preferencial al piano y centra la atención en artistas de las islas con sobresaliente trayectoria y presencia internacional. La entrada a todos los conciertos es libre, por orden de llegada y hasta completar el aforo de la sala polivalente.

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