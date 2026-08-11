Phe Club 2026, una pista de baile a cielo abierto con Phill Hartnoll, Alexis Taylor, Roman Flüglel y Yung Prado

La undécima edición de Tenerife Phe Festival, que se celebra los próximos 4 y 5 de septiembre en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, apuesta nuevamente por la música electrónica y la cultura de clubes con el escenario Ron Guajiro Phe Club. Una discoteca de puertas abiertas con programación continúa desde la apertura del recinto hasta el cierre, que complementa y enriquece la oferta musical que se desarrollará durante las dos jornadas en los otros dos escenarios, Heineken y Deichmann, por los que pasarán unos 18 artistas internacionales, nacionales y canarios el 4 y 5 de septiembre en la edición más completa del festival portuense.

Serán dos jornadas en Phe Club en las que habrá mucho que bailar este año con artistas, djs y productores de distinta cultura electrónica que Tenerife Phe Festival ha reunido en Puerto de la Cruz en su undécima edición. Una programación electrónica que combina nombres históricos, artistas contemporáneos y nuevos talentos que tiene al frente a artistas que son referentes de la cultura de clubes como Phil Hartnoll (Orbital), Alexis Taylor (Hot Chip), Roman Flügel o Yung Prado, entre otros y otras.

A estos nombres, que por trayectoria están llamados a liderar las dos noches de baile infinito en Phe Club en esta edición, se suma un ecléctico y completo line up de artistas canarios que igualmente dejarán su impronta en el festival: Just Beca y Candela, Isla Sonido, Mostany, Emma Play & Mr. Paradise, Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley y La Brega.

Las dos jornadas del festival comenzarán a las 17.00 con la propuesta de Sun Dance Family session para público familiar. Encuentros de música electrónica, danza y salud que en este edición se trasladan al recinto principal con dos djs como Dita Konnat y Claudia Bliss, acompañadas por las artistas del movimiento Koset Quintana y Yaiza Martinon para guíar las sesiones grupales

A continuación, el programa de Ron Guajiro Phe Club comienza el viernes 4 de septiembre con con Just Beca & Candela. Por delante y hasta el cierre, Isla Sonido, Mostany, Roman Flügel y Phil Hartnoll (Orbital) dj set. La segunda jornada, el sábado 5, abren este tercer escenario Emma Play & Mr. Paradise, primera escala en un sábado de baile en el que estarán a los mandos de la nave Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley, Alexis Taylor (Hot Chip) dj set, Yung Prado y La Brega.

La banda sonora inaugural corre a cargo de Just Beca & Candela con un directo fresco y enérgico. Aquí la voz lírica de Beca, que igualmente transita por el jazz y otros estilos, se funde con la secuencia sonora que imprime Candela, a golpe de funk, disco house, afro y latín house. Otros pasos para el baile con Isla Sonido que toma el relevo en cabina con una propuesta que reivindica la cultura de club underground desde el territorio y la identidad isleña. Le sigue Mostany en esta secuencia de viernes en Phe Club. Una artista referencia de cabecera en la escena canaria, que lleva años buceando en el underground de los 90 con un pulso ecléctico que se mueve sin fisuras entre el progressive, acid, italo y electro, entre otras variantes de estilos.

Flügel y Hartnoll

Tras la sesión de Mostany, la nave de Phe Club despega hacia otras galaxias de baile de mano del dj y productor alemán Roman Flügel. Como DJ arraigado en la amplia tradición del house y el techno, sus sesiones varían según el lugar, el público y el momento. En 1993, junto a su compañero de producción Jörn Wuttke (con quien trabajó en proyectos como Alter Ego, Holy Garage y otros), fundó los sellos Ongaku, Klang Elektronik y Playhouse, un sello ya legendario que publicó discos emblemáticos de Isolée, Ricardo Villalobos y LoSoul. Una discográfica que marcó un nuevo hito cultural para el house y el tecno europeos. Como productor, Flügel ha utilizado numerosos seudónimos y se ha multiplicado en colaboraciones con reputados artistas y sellos de la escena electrónica. Además es un prolífico remezclador con trabajos para artistas como Daniel Avery, Tuff City Kids, DJ Tennis, Sven Väth, DJ Hell y C.A.R., entre otros. Desde 2016 ha organizado su propia serie de fiestas, Sister Midnight.

El cierre de la primera jornada en Phe Club es para Phil Hartnoll, miembro fundador de Orbital junto a su hermano Paul. Es su regreso al festival tras el directo que Orbital ofreció en 2023. El dúo británico, con más de 15 discos publicados desde su celebrado debut Orbital (1991), el también llamado Green Album, ha marcado a varias generaciones con un repertorio que ha contribuido ó a situar la electrónica en el centro de la cultura popular con piezas que son clásicos como Chime, Satan, Belfast, Impact, Halcyon, Are We Here?, o Remind,

En Phe Club, Phil Hartnoll ofrecerá un set que recorre más de tres décadas de historia de la música de baile, combinando techno, house, breaks, rarezas y algunos de los clásicos que han definido su trayectoria, sin perder de vista las sonoridades más actuales.

House, hip hop y clásicos

La segunda jornada de Phe Club tiene en la apertura a Emma Play & Mr. Paradise con una sesión que invita a inaugurar la pista; Bobby Bob, dj y productor pegado a la cultura del hip hop y la música urbana, que ha dado cuenta de su nivel en el festival; y a El Chico & Jessy La Ley, la pareja de djs cuyas sesiones son puro espectáculo y en la que cabe de todo para mover la pista a su antojo.

Si hay una figura del sábado noche en Phe Club es Alexis Taylor. El vocalista y cofundador de la banda británica de indietrónica Hot Chip, moverá la pista de baile a su antojo el sábado 5. Seguramente no faltarán en su set piezas construidas para la pista de baile como el clásico Ready for the Floor, junto a un puñado de hits de su banda sonora particular. Taylor ha sido una de las figuras clave en la renovación del electro-pop y la música de baile de las últimas dos décadas, y ha desarrollado una sólida trayectoria en solitario y como DJ, construyendo sesiones en las que conviven con naturalidad el disco, house, electro-pop, techno, soul, boogie, dub y reggae. Su capacidad para conectar géneros y generaciones lo ha convertido en uno de los nombres más versátiles e influyentes de la escena electrónica internacional.

Tras la sesión de Alexis Taylor llega el turno de Young Prado, dj productor afincado en Barcelona, miembro del dúo La Élite y del colectivo Mainline. Sus canciones, música electrónica desenfadada, gamberra y que no renuncia a la efectividad popular, transmiten justamente eso: diversión y energía real, sin cinismos y sin perder personalidad. En GUFI, su último trabajo, el artista vuelca más de 20 temas que son todo menos uniformidad o monotonía. Aquí se perciben con nitidez los rasgos del house boricua de Ralphi Rosario, la atmósfera de un Twilo (Nueva York) que olía a maxis Strictly Rhythm o la influencia del Electroclash (Tiga, Felix Da Housecat, Vitalic).

La sesión de clausura de Phe Club 2026 tiene de protagonistas a La Brega. Un cierre de lujo con el showcase que ofrecerán Bliss & San Am en formato B2B. Dos djs y productores con una trayectoria de más de una década marcando el ritmo y compartiendo una misma visión de la música.

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