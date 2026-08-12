El Big Bang Vintage Festival celebra el aniversario de Elvis con Aaron White & The Pelvis Band

El Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, que celebra su novena edición del 8 al 11 de octubre próximos en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, activa la cuenta atrás con un homenaje a Elvis Presley este sábado 15 de agosto, a las 21.30 horas, en la sala Canarias en Vivo, en la calle Matagalpa nº 6, en la zona industrial Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria. Un tributo al rey del rock en el 49º aniversario de su muerte – Elvis Presley falleció el16 de agosto de 1977 a los 42 años – protagonizado por el potente directo de los tinerfeños Aaron White & The Pelvis Band con el espectáculo Elvis Back to Building, que rememora la figura de Presley en la década de los años 70 y en particular en su etapa en Las Vegas.

Una propuesta musical que ha frecuentado en otras tres ocasiones el festival grancanario con un notable éxito y que va más allá de un concierto tributo al uso: es un homenaje a Elvis, su figura y canciones que son historia, en un fascinante viaje en el tiempo conducido por Aaron White, que le ha cogido la medida al rey del rock, con vestuario original, actitud en el escenario y repertorio.

Encabezado por Aaron White, este espectáculo destaca por su fidelidad artística, energía escénica y cuidada puesta en escena. White captura la esencia, el carisma y la intensidad interpretativa que hicieron de Elvis una leyenda universal.

Una experiencia inmersiva

Más que un tributo musical, se trata de una experiencia inmersiva: desde el vestuario, inspirado en los icónicos diseños del artista, hasta los audiovisuales de gran formato, todo está pensado para que el espectador sienta que asiste a un auténtico concierto del rey del rock. Acompañando a White, The Pelvis Band ofrece una base musical sólida y vibrante. Este grupo de músicos de primer nivel eleva la propuesta en directo, creando una atmósfera dinámica que invita al público a dejarse llevar por el ritmo.

Con la figura de Elvis Presley en su 49º aniversario el Gran Canaria Big Bang Vintage Festival ultima los preparativos de la novena edición del 8 al 11 de octubre próximo en su tradicional espacio urbano, el parque de San Telmo, en un año en el que el acceso a los conciertos será gratuito.

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En esta novena edición, la organización del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival ha confirmado la participación de artistas de la talla de Les Greene, Los Moustros del Espacio Exterior, The David Hermlin Trío, Screamin’ Meemies, Los Pólipos, Solomon Undertakers, The Pickin’ Boopers, Brian Fa y los Cohetes Atronadores, Rockin Balboas, The Kickers, The Blueberries, The Bucannan, Tropical Voodo, Los Toros y The Cavaliers.