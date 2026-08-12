Los directos al aire libre vuelven a Las Canteras con Música Viva

Los directos al aire libre vuelven a la zona de Las Canteras con la iniciativa Música Viva, un nuevo circuito de conciertos que se celebrarán hasta el próximo noviembre y cuya primera cita será este sábado 15 de agosto con las formaciones Pleito y La Cofradía en los Jardines del Atlántico. Todos los directos empezarán a las 19.00 horas, y el programa, que es de tipo mensual, incluye otras tres presencias de Gran Canaria. Así, Velvet Flores y Laiv ocuparán a continuación el escenario de la plaza del Pilar el 12 de septiembre. Hey Chabón y Ana Falcón Trío mostrarán sus repertorios en Saulo Torón el 10 de octubre. Y OM Domínguez y Madrelagua Project ofrecerán sus propuestas en el entorno de La Cícer el 14 de noviembre.

Un nuevo escenario y una nueva propuesta por mes

"Queremos que vuelva a sonar con música hecha aquí, con talento canario", dijo la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, durante una presentación que tuvo lugar en los Jardines del Atlántico y que contó con una interpretación en directo por parte de Hey Chabón. "Cada mes habrá un nuevo escenario y una nueva propuesta musical en distintos puntos del entorno de Las Canteras, construyendo progresivamente un recorrido cultural a lo largo de la playa". Darias que, acudió acompañada del concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, de algunos de los artistas participantes, y los programadores, aseguró que "queremos que músicos, bandas y proyectos artísticos de las islas encuentren en Las Canteras un escaparate para mostrar su trabajo y para la creación propia". Josué Íñiguez añadió que seguir el tejido canario es "una forma de reconocer la identidad sonora de la ciudad” como parte del proyecto de Capital Europea de la Cultura.

En los que respecto a los conciertos de este sábado, la primera propuesta, Pleito, firmado por Alba Gil Aceytuno, incorpora un sello experimental y vanguardista. Mientras que la segunda, La Cofradía, ofrece jazz en estado puro. Nelson Saavedra, contrabajo de esta segunda formación, señaló ayer que ejecutan un "jazz clásico, con la estética de los 50, con contrabajo y trompeta, todo muy acústico y crudo, pero con nuestras composiciones en un lenguaje más moderno". Un jazz instrumental influido por la Motown, Parker, Armstrong, Davis, Coltrane o Coleman. "Llevamos tocando mucho tiempo, pero como La Cofradía sólo dos años", señaló. "Somos cuatro, pero nos abrimos a colaborar con otros músicos". Su primer álbum estará disponible en spotify precisamente este sábado. "Hay canciones como Macarrones con atún, del propio Saavedra, "una oda a las cosas sencillas con un sonido muy suave". U otros del tipo Autumm song, del trompetista Kevin Barreto, "con ritmos afrocubanos".

La segunda cita está vinculada al pop electrónico. De un lado, Velvet Flores, cantautora que en directo aparece en formato de guitarra, sintetizadores y batería electrónica. De otro lado, Laiv, proyecto liderado por Leonardo Segovia e impulsado por la atracción que sobre él ejerce la exploración de sonidos, texturas y emociones. Marta Holly, líder del primer proyecto, aclara que su sonido es "bedroompop mezclado con ambient y un par de toques de postpunk", con influencias como The Smiths, Bjork o Enya. "Un sonido muy ochentero intentando atraerlo al día de hoy con toques de la noruega Aurora". Por lo pronto, su tema Shape of you (I've been waiting 4ever) viene acompañado de un estético y recomendable videoclip.

Cinco músicos y una performer

El tercer encuentro será con Hey Chabón y su mezcla de reggae, son, cumbia, chacarera, samba, entre otros, con un directo de cinco músicos y una performer que realiza movimientos con tela. Y de la jovencísima Ana Falcón que, junto a las violinistas Carolina Álvarez y Patricia Hurtado, mostrará su primer trabajo discográfico. Augustín Lapertosa, líder de Hey Chabón, nació en Argentina y se crió en Fuerteventura, y reconoce que se acerca a distintos géneros sin ser purista. "Me influye todo el rock argentino, los Red Hot Chili Peppers y los géneros alternativos", confieza, con canciones como Fuerza natural, Libre, Los últimos rayos del sol de sus dos discos Pachapapa y Masamadre.

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El círculo se cerrará con explosivo toque de OM Domínguez y su singular forma de atravesar géneros, así como los ecos setenteros de la propuesta de la banda Madrelagua Project y su dominio del soul, el funk, el indie y el rock alternativo. Beatriz Juani Mariño, cantante de estos últimos, asegura que realizan un rock independiente con toques de música negra. "Cantamos en inglés y nuestra idea es proyectarlo a todo el público posible". Su tema más emblemático Unstoppable, es el lema que los define. "Llevamos dos años luchando y no vamos a abandonar nuestro sueño a pesar de las dificultades".