Pedro García Cabrera llega al cómic con 'A voz en cuello'

La vida y obra de Pedro García Cabrerallega al cómic. La Cátedra Cultural de la Universidad de La Laguna (ULL) que lleva el nombre del poeta gomero impulsa A voz en cuello, una novela gráfica que pretende acercar la figura de uno de los escritores fundamentales de la literatura canaria del siglo XX a públicos que habitualmente no se aproximan a la poesía. El proyecto acaba de iniciar su andadura y contará con la participación del guionista Francisco de Zárate y el dibujante Fer Calvi, autores que ya trabajaron juntos en una novela gráfica sobre Juan Negrín. Además, la Fundación Canaria Cine+Cómics colaborará en la edición, mientras que la iniciativa cuenta también con el respaldo de la Fundación CajaCanarias y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El director de la Cátedra Pedro García Cabrera, Guadalberto Hernández, avanza que la propuesta apareció de manera inesperada, pero encajó desde el primer momento con uno de los principales objetivos de la institución: divulgar la figura del poeta utilizando formatos capaces de llegar a lectores diferentes. "Sinceramente, no se me había ocurrido hacer algo así, pero cuando Francisco Zárate nos lo propuso, me tiré de cabeza. Fue como si me hubiera abierto una ventana después de llevar mucho tiempo en una habitación cerrada y lo vi clarísimo; es una idea perfecta", explica.

La experiencia de Zárate y Calvi en el cómic biográfico y divulgativo fue determinante para que la iniciativa recibiera el visto bueno de la Cátedra alrededor del pasado mes de abril. A partir de ahí comenzó la búsqueda de financiación y la elaboración del proyecto. La Fundación CajaCanarias, la Consejería de Educación y la Fundación Canaria Cine+Cómics se han incorporado al proceso, aunque Hernández precisa que el respaldo actual no significa que esté cubierto todavía el cien por cien del presupuesto. Ahora, la previsión inicial es que el cómic tenga alrededor de 40 páginas y pueda estar terminado a lo largo del curso 2026-2027, aunque todavía no existe una fecha cerrada para su presentación.

Personaje, poeta y ciudadano

El objetivo no es convertir la obra de García Cabrera en una sucesión de acontecimientos biográficos, sino ofrecer una imagen que permita comprender al personaje, al poeta y al ciudadano. Nacido en Vallehermoso en 1905, García Cabrera desarrolló una trayectoria estrechamente vinculada a los principales movimientos culturales y políticos del siglo XX. Su poesía atravesó las vanguardias, el surrealismo y la poesía social, y su actividad pública estuvo marcada por el compromiso político y la defensa de la libertad. Fue uno de los fundadores de Gaceta de Arte, participó en el ambiente cultural que convirtió a Tenerife en uno de los focos de la vanguardia europea y mantuvo contacto con figuras del surrealismo como André Breton y Benjamin Péret. También fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y participó en la actividad política durante la Segunda República. Tras el golpe militar de 1936, fue detenido y deportado al campo de prisioneros de Villa Cisneros, de donde consiguió escapar.

Precisamente esa relación entre creación literaria, compromiso político y experiencia vital es uno de los aspectos que Guadalberto Hernández considera imprescindible para la novela gráfica. "No puede faltar es el compromiso de Pedro García Cabrera con su obra y con su tiempo. Eso debe quedar perfectamente reflejado", afirma. Reconoce, sin embargo, que trasladar una vida tan extensa a un único volumen obliga necesariamente a seleccionar, porque la intención es que el lector pueda obtener "una imagen panorámica de la vida de Pedro García Cabrera y de hasta dónde llegó su poesía". Pero no solo su poesía. El escritor cultivó también el periodismo, el ensayo y el teatro y desarrolló una actividad pública que resulta inseparable de su producción literaria. "Su vida y obra dan para mucho", apunta Hernández. De ahí que la posibilidad de que A voz en cuello se convierta en el futuro en una serie de volúmenes no esté descartada.

Título propicio

El título elegido para la novela gráfica procede de uno de los poemas de García Cabrera y resume también la intención de la iniciativa, que es la de recuperar una voz que continúa plenamente vigente. La obra recorrerá, por tanto, desde sus primeros pasos literarios hasta los años de represión y la posterior consolidación de una poesía marcada por la defensa de la libertad, la solidaridad y la dignidad humana. En ese recorrido tendrán cabida títulos como Líquenes, Transparencias fugadas, Dársena con despertadores, Romancero cautivo, La esperanza me mantiene, Vuelta a la isla o Las islas en que vivo, pero también acontecimientos que permiten entender la evolución de su escritura. La Cátedra trabaja ya en la documentación necesaria para ponerla a disposición de los autores.

Tras obras de teatro, festivales y otras acciones, este libro llegará a lectores diferentes

El proyecto supone además una nueva incursión de Zárate y Calvi en la biografía histórica a través del lenguaje de la historieta. Ambos fueron responsables de Juan Negrín, una novela gráfica publicada en 2023 por la Fundación Canaria Cine+Cómics. Aquella experiencia sirve ahora como punto de partida para afrontar una figura de naturaleza diferente, en la que la poesía, el paisaje y la memoria personal tendrán un peso fundamental. Para la Cátedra, este formato permite, además, introducir la obra del poeta en ámbitos educativos y familiares en los que los libros de poesía no siempre encuentran lectores.

Más actividades

La publicación de A voz en cuello se incorpora así a una línea de trabajo que la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera mantiene desde hace años para divulgar la figura del escritor y generar nuevas aproximaciones a su obra. La institución ha promovido estudios, encuentros, publicaciones y propuestas escénicas que han buscado sacar a García Cabrera del ámbito estrictamente académico y situarlo en otros espacios culturales. No obstante, la elección de la historieta no supone abandonar ahora los formatos utilizados anteriormente, sino sumar una herramienta que permita contar de otra manera una trayectoria que, por su dimensión histórica y literaria, ofrece múltiples posibilidades de interpretación.

El título se refiere a su poesía marcada por la libertad, la solidaridad y la dignidad

Precisamente, el calendario de la Cátedra para los próximos meses mantendrá esa combinación de divulgación, creación y memoria. En agosto y septiembre está prevista una exposición colectiva Pedro y sus olas, organizada por el colectivo Procrearte, mientras que en septiembre regresará al Teatro Leal de La Laguna el espectáculo Pedro, una rebeldía de silencios. En noviembre se celebrará en San Juan de la Rambla un encuentro poético con una mesa redonda sobre García Cabrera en la que participarán Nilo Valenzuela, Cecilia Domínguez Luis y Katia Roder, y el programa de 2026 se cerrará el 10 de diciembre, en la Casa Anchieta de La Laguna, con 90 del 36, una iniciativa que tomará como punto de partida el poema Entre la guerra y tú para desarrollar distintas actividades en torno a la memoria de la Guerra Civil.