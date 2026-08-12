Sergio Prieto, fundador de Quantum Box Games: "Canarias tiene la oportunidad de convertirse en la California europea del videojuego"

Hace apenas unos años parecía difícil imaginar que un estudio asentado en Gran Canaria firmara un acuerdo millonario con una compañía japonesa para desarrollar un videojuego. Hoy esa posibilidad ya es una realidad. Quantum Box Games, instalada en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja junto al estudio Route24 en ‘Kiriko the Mystic’, un proyecto internacional que confirma el crecimiento de la industria del videojuego en las Islas y que tendrá uno de sus escaparates en el evento Gran Canaria Experience (GCX), el festival que del 2 al 6 de septiembre reunirá a miles de aficionados y profesionales de la cultura digital.

Sergio Prieto dirige Quantum Box Games, el estudio asentado en Las Palmas de Gran Canaria que trabaja en proyectos internacionales y que se ha convertido en uno de los ejemplos del crecimiento que vive la industria del videojuego en Canarias. Aunque Quantum Box Games nació en Galicia, el salto a Canarias no fue casual. La empresa fue contactada por técnicos del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), quienes les presentaron las posibilidades que ofrecía el Archipiélago para desarrollar su actividad. Prieto avanza que "los incentivos de baja tributación articulados por la ZEC no solo marcan la diferencia; sobre ellos pivota nuestro modelo de negocio. Sin ellos no podríamos desarrollar la estrategia con la que trabajamos actualmente".

Desde Canarias, Quantum Box Games ha conseguido uno de los acuerdos internacionales más importantes firmados hasta la fecha por un estudio español del sector. En la Tokyo Game Show del pasado año cerró una alianza de dos millones de euros con el estudio japonés Route24 para desarrollar ‘Kiriko the Mystic’, un videojuego de rol japonés que mezcla la sensibilidad creativa de ambos países, y que podría fijar su fecha de lanzamiento para finales del próximo 2027 o principios de 2028.

Cultura japonesa y española

‘Kiriko the Mystic’ combina elementos propios de la cultura japonesa y española y propone una historia que busca el equilibrio entre la naturaleza y el progreso. "Será una historia bonita, pensada para disfrutar con una sonrisa. Habrá cosas muy clásicas, pero también mecánicas que ningún otro juego ha propuesto antes", adelanta Prieto. Mientras el desarrollo continúa, el estudio trabaja también en nuevas fórmulas para dar a conocer este universo antes incluso del lanzamiento del videojuego, con pequeñas producciones y contenidos que permitan que la futura franquicia crezca de forma natural.

Lejos de ser una excepción, el acuerdo con Japón es solo una parte del trabajo cotidiano del estudio. Quantum Box Games participa actualmente en otro proyecto internacional basado en una licencia de SEGA, dirigido por el japonés Ryuichi Nishizawa, financiado por una editora de Arabia Saudí y desarrollado junto a empresas de Valencia y A Coruña. Una producción repartida entre varios países que tiene en Gran Canaria uno de sus centros de operaciones. "Hoy los videojuegos ya no se desarrollan desde un único lugar. Son proyectos internacionales en los que participan equipos repartidos por todo el mundo", explica Prieto, convencido de que España aporta "una sensibilidad artística de primer nivel, reconocida internacionalmente", además de unos costes competitivos que la convierten en un socio atractivo para grandes producciones.

A pesar del crecimiento que vive el sector en Canarias, Sergio Prieto considera que todavía queda mucho camino por recorrer para consolidar un auténtico ecosistema. Cree que hacen falta más instrumentos de financiación especializados y que tanto Gran Canaria como Tenerife deben avanzar de manera paralela para fortalecer una industria con un enorme potencial. "Canarias tiene la oportunidad real de convertirse en la California de Europa. Nuestro trabajo implica pasar muchas horas delante de un ordenador. Poder salir y encontrar sol, playa y espacios donde desconectar es un valor diferencial que muy pocos lugares de Europa pueden ofrecer", añade.

Del 2 al 6 de septiembre, Gran Canaria Experience (GCX) volverá a convertir el Centro Comercial Alisios en el punto de encuentro de miles de aficionados y profesionales con una programación dedicada a los videojuegos, los juegos de mesa, la innovación y la cultura digital. Una cita que, para estudios como Quantum Box Games, también sirve para demostrar que Canarias no solo es un lugar donde disfrutar de los videojuegos, sino también donde imaginar, diseñar y desarrollar los que podrá jugar el mundo.