Festivalito La Palma impulsa Cinerama Canarias, la primera gala de premios para reconocer el cine canario

El Festivalito La Palma celebrará el próximo 11 de septiembre, en la Plaza Francisca de Gazmira de El Paso, la primera Gala de Premios Cinerama Canarias, como parte de la inauguración oficial de su 21º edición y, a su vez, como una cita que nace con un objetivo claro: reconocer, visibilizar y ordenar el cine vinculado al Archipiélago.

La gala, presentada por Antonia San Juan y el palmero Ayoze Pérez Francisco, reunirá a cineastas, actrices, actores y productoras de la industria audiovisual en una edición especialmente dedicada al cine hecho en Canarias. Con los Premios Cinerama Canarias, el Festivalito La Palma da un paso más en su apuesta por el audiovisual de las Islas. La sección nace para poner sobre la mesa una pregunta cada vez más necesaria: qué es cine canario y qué es cine foráneo hecho en Canarias.

En los últimos años, Canarias se ha consolidado como uno de los grandes territorios de rodaje del país. Sus paisajes, sus incentivos fiscales, sus localizaciones, sus artistas y sus profesionales han atraído producciones nacionales e internacionales que han encontrado en las Islas un espacio privilegiado para crear.

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Pero el Festivalito La Palma quiere ir un paso más allá y abrir una reflexión necesaria: no todo el cine rodado en Canarias es necesariamente cine canario. Cinerama Canarias propone diferenciar entre aquellas obras que nacen desde el Archipiélago, con mirada, autoría, equipos, producción y tejido profesional canario, y aquellas producciones externas que se ruedan en las Islas y que también forman parte del ecosistema audiovisual, pero desde otro lugar.