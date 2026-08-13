Muere el músico y diseñador Víctor Coyote a los 67 años

Precursor de la incorporación de músicas latinoamericanas al rock and roll, pionero del punkabilly en España con su grupo Los Coyotes y embajador de La Movida madrileña en los ochenta, el gallego afincado en Madrid Víctor Aparicio Abundancia (Tui, 1958); más conocido como Víctor Coyote, ha fallecido en la mañana de este jueves 13 de agosto a los 67 años de edad.

Curioso, multifacético y muy trabajador, su carrera fue amplia y diversa, casi inabarcable, y comprendió trabajos como narrador gráfico, dibujante de cómics, autor de documentales sobre la frontera hispano portuguesa del río Miño, diseñador de portadas de discos (Ariel Roth, Giant Sand, Vampisoul, etc), especialista en labores de atrezo gráfico para cine y televisión (desde producciones de Álex de Iglesia a la reciente serie de Movistar Plus+ 'Poquita fe') y hasta 'musicalizador' de obras de arte para el Museo Thyssen.