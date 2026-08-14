Elio Quiroga se une con ‘Malos sueños’ al nuevo cine de terror psicológico

El director grancanario Elio Quiroga se une con su último filme, Malos sueños, a ese nuevo cine de terror psicológico que representan títulos tan exitosos como Obssesion o Backrooms. La película, que ya está finalizada y que se estrenará a principios de 2027, parte de un guión de Antonio Trashorras y del propio Quiroga, y está protagonizado por Kimberley Tell -que ha trabajado en las series Ena, La Reina Victoria María y Hierro- y Andrés Velencoso -protagonista de Amor de madre, La lista de los deseos o Fin-. Producido por Womack Studios y Rodar y Rodar, las escenas han sido filmadas durante cinco semanas consecutivas entre mayo y julio pasado en su totalidad en Las Palmas de Gran Canaria, y el argumento trata sobre una escritora que viaja a un edificio de la capital grancanaria en busca de inspiración, pero en donde empiezan a ocurrir sucesos sobrenaturales, y a donde posteriormente acude su expareja, una figura fundamental en la búsqueda de respuestas que impulsa a la protagonista.

«La película tiene mucho en común con las últimas realizaciones de Curry Baker o Kane Parsons que giran en torno a las relaciones humanas y dan una vuelta de tuerca sobre ello», asegura el propio Quiroga. «Un nuevo tipo de realizadores que vienen de ver un cine innovador y están dándole una vuelta al terror, mezclando géneros que antes se consideraban imposibles de mezclar», añade.

Lynch con Carpenter

«Algo así como fusionar a un David Lynch con John Carpenter». Aún así, en el filme también se pueden encontrar referencias a clásicos del horror como El hombre de mimbre de Robin Hardy; La semilla del diablo de Roman Polanski; 1408 de Mikael Håfström y del cine del nipón Hideo Nakata, ya que apuesta por una atmósfera opresiva que atrapa al espectador.

«La idea surgió hace unos años, cuando me dieron un guión y me puse a reescribirlo con Antonio Trashorras con quien llevo mucho tiempo trabajando en Canal Plus, Paramount Comedy y ahora en HBO». El rodaje se hizo en interiores de zonas de Vegueta como el Museo Canario o la Fuente Luminosa y el resultado ha sido «muy interesante tanto por lo que supone de volver al género del terror psicológico como por explorar el asunto de los sueños, porque en muchos momentos no sabemos si en el mundo de la vigilia los sueños se superponen o no».

Por lo tanto, en el filme también se puede encontrar algo de otros dos clásicos como Pesadilla en Elm Street, por cómo se juega con el mundo de lo onírico, y Origen de Christopher Nolan, «ya que juega con la realidad de nuestra vida y cómo podemos distinguirla de los sueños». Una de las características claves, para Quiroga, es la ambigüedad de la trama «porque no hay que olvidar que estamos la mitad de nuestra vida dormidos, y en la película no se sabe qué es realidad y qué es parte de la mente de la protagonista». Kimberley Tell y Andrés Velencoso son una pareja que está pasando por momentos difíciles. «Ella se mete a investigar un asunto que a él le preocupa mucho porque está embarazada. Hay un desencuentro y, a partir de ahí, se inicia la acción. Pero también hay una trama sentimental entre los dos entremedias», anuncia el director. La película aborda los dos mundos y cómo se distingue uno con otro. «Nosotros trabajamos mucho con alternar entre lo que imaginamos en la vigilia y lo que ocurre en realidad, y eso lo hablamos mucho con el montador Cristian Lage, que es canario y tiene mucha capacidad creativa».

Quiroga confiesa que el anime, el terror y la comedia son tres géneros que están teniendo un repunte. «Precisamente este año acabo de estrenar la película de animación Winnipeg, el barco de la esperanza, con la que hemos trabajado unos cinco años», apunta.

El filme, dirigido junto a Beñat Beitia y basado en la novela gráfica de Laura Martel, Winnipeg, el barco de Neruda, trata sobre La odisea de 2200 refugiados españoles que zarparon de Francia hacia Chile en septiembre de 1939, en un intento por huir de la dictadura de Francisco Franco tras tres años de una devastadora Guerra Civil. La película fue estrenada en las salas de cine de todo el mundo, con excelente críticas menos de Canarias. «Se trata de un la primera producción canaria que llega a los festivales más potentes del mundo. Se estrenó el 10 de julio en toda España. Pero por razones que no acabo de entender, no consiguió exhibirse en ningún cine en Canarias», denuncia el director.

Las salas más prestigiosas

«Y hay que preguntar a los exhibidores de las islas cómo no estrenan un filme que ha estado en las salas más prestigiosas, trata un asunto universal, y es una producción canaria, con director canario y hasta compositor canario con Diego Navarro. Es una cosa alucinante».

El problema para Quiroga es que, hoy en día si consigues estrenar una película en Canarias, es porque has pagado a las salas. «Pero no llegan por un distribuidor que son los canales normales. Todos los cines son propiedad de multinacionales y estrenan a Nolan y no quieren saber más, pero en la Península está Renoir y aún existen circuitos de cine clásicos».

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Por otro lado, los distribuidores «intenta vender la película a un canal de streaming, que no está interesado en material que no sea propio porque están condicionados por sus propios algoritmos».