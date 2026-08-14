Quevedo se convierte en el cantante español más escuchado en la historia de Spotify

El cantante grancanario Quevedo se convierte el artista español más escuchado en la historia de Spotify. El artífice de El Baifo suma un total de 14.680.406.492 reproducciones acumuladas en la plataforma, con lo que supera a Rosalía, que acumula 14.675.598.198. El podio lo completa Rels B, con 13.886.301.777 escuchas.

Quevedo, el cantante grancanario más universal del último lustro, corona todas las listas de éxitos en España semana tras semana en las principales categorías. Esta semana repite como el artista más destacado de la semana, seguido de Bad Bunny, otro fenómeno musical de los últimos tiempos, en segundo lugar; y del también puertorriqueño Omar Courtz, en el tercer puesto.

Además, Quevedo sigue ocupando la primera posición del chart esta semana en el apartado de Mejor canción de la semana en España con el hit La graciosa, su exitosísimo dueto con Elvis Crespo, así como la categoría de Mejor álbum de la semana con El Baifo. Con dos discos de platino a sus espaldas, el tercer disco de estudio de Quevedo se ha afianzado como el gran éxito de esta campaña de verano desde su lanzamiento el pasado abril con himnos como Ni borracho o Al golpito, en colaboración con la antigua formación de Nueva Línea.

Lucho RK y La Pantera

Que la música urbana ha derrocado el pop de los altares en España, rejuveneciendo sus voces y enraizando su acento en Canarias, así como en las latitudes de Latinoamérica, ya no es noticia, aunque sí lo es que esta revolución siga aupando sus nombres a lo más alto de los podios nacionales semana tras semana.

En este sentido, Quevedo se consagra como el cantante más escuchado de los últimos tiempos, pero el cantante grancanario no está solo. Esta semana, otros dos nombres isleños engrosan el "top 10" de los cantantes más escuchados en España: La Pantera, uno de los pilares de la escena urbana actual, se sitúa en el puesto número 6, y Lucho RK, también parte de la ola canaria del trap y el reggaeton, se sitúa en el escalón número 8. A pocos escapa que esta hornada de cantantes no solo comparte éxitos sino que también se apoyan públicamente y comparten giras y hits: este aclamado triunvirato compartió escenario por última vez en el cierre del Fasssilito Tour, la gira más grande de Lucho RK y La Pantera, donde congregaron alrededor de 15.000 personas en sus actuaciones en Gran Canaria y Tenerife, y donde contaron con la aparición sorpresa de Quevedo.

En cuanto a la alineación de artistas de esta semana, después de Quevedo en el primer puesto le siguen, en este orden, Bad Bunny, Omar Courtz, Anuel AA, Myke Towers, La Pantera, JC Reyes, Lucho RK, Flujo de Ñengo y Ozuna. En esta primera decena llama la atención la ausencia de mujeres en el listado, a la que se incorpora en el puesto número 11 la cantante Karol G, que acaba de lanzar su sexto disco de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, seguida de Rauw Alejandro, Shakira, Aitana, Rvfv, Beéle, Mora, Clarent y Melendi.

Así, tal como recogía Efe esta semana, el número 1 ha dicho adiós en el último año a Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Alejandro Sanz y hola a Quevedo y Rosalía, constatando en listas un fenómeno que se venía gestando desde hacía tiempo: el «pop tradicional» con sello nacional ha perdido fuelle frente a una España más joven que ha tomado el mando.

«No es solo un cambio generacional, creo que sobre todo es de estilos, porque ha habido un cambio de gustos», subraya a ese respecto Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, que es la asociación que representa a la gran industria discográfica en España y elabora las listas oficiales de éxitos musicales en el país.

Es en ellas donde en los últimos meses se han visto privados de lo más alto de los podios semanales artistas que antiguamente se aupaban a ellos casi automáticamente. Un ejemplo: Pablo Alborán, que fue el artista de mayor éxito comercial en España entre 2010 y 2020 y atesora siete números 1, vio por primera vez en noviembre cómo su KM0 no lograba pasar del 2 frente a Lux de Rosalía.

El «streaming» como motor de cambio

El cambio en la lista española de los discos de mayor éxito comenzó a palparse a medida que el «streaming» se convirtió en la principal fuente de acceso a la música y Promusicae empezó a prorratear el valor de las reproducciones respecto al volumen de ventas en una clasificación única a partir de 2020.

Según explica Guisasola, lo que ha sucedido es que, mientras las audiencias en ámbitos tradicionales como el mercado físico o la radio no se han renovado y han ido envejeciendo, el público más maduro tampoco se ha incorporado igual al «streaming».

«El nivel de consumo de una persona de mi edad es un consumo moderadito, de fines de semana y un rato en tu casa por las tardes. Un chaval de 15 años está quemando Spotify 8 horas al día porque va a clase oyendo música, se lo pone en el recreo, en el gimnasio y en casa, donde ni ve la tele ni escucha la radio. Ahí se notan esos grandes saltos», argumenta.

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Y en el «streaming» lo que se escucha sobre todo es urbano latino o un pop influido por él a través de figuras como Aitana. «Hemos normalizado mucho la música latina como el nuevo pop. En España prácticamente ha desaparecido lo anglosajón.