Román del Pino González, poeta: "La poesía es un trance onírico del lenguaje, pero también es un estado de transición y resistencia"

¿Cuál es el germen o la idea de la que nace el conjunto de poemas que conforma Como el miedo de un molusco sin concha?

El libro nace en un momento de fuerte transformación personal, en el que tomo una mayor conciencia de la vulnerabilidad de la existencia. A partir de ahí, el poemario indaga en el ser humano expuesto al dolor, en la degradación colectiva, en el paso del tiempo y, por su puesto, en la muerte. En cierto modo, el libro nace de la toma de conciencia sobre nuestra propia fragilidad, tanto a nivel individual como colectivo.

¿Por qué escoge ese título lorquiano basado en un verso del poema Danza de la muerte, del célebre volumen Un poeta en Nueva York?

Ese verso fue un flechazo a primera vista porque parecía que fue escrito desde el mismo centro emocional en el que yo me encontraba. Lorca es un poeta intenso, con una profunda pasión y mucha fuerza dramática, y Poeta en Nueva York es un libro amargo, atravesado por la angustia, el desencanto y la deshumanización, y ese tono poético me gustaba y encajaba perfectamente con el espíritu de mi libro.

Su poemario transmite la fragilidad o decadencia de «un mundo en estado de desgaste ontológico», tal como describe la contraportada, ¿cómo fue el pro ceso creativo de plasmar esas fisuras del presente en que vivimos?

Bueno, efectivamente, es un poemario de corte elegíaco y existencial que aborda ese agotamiento de la existencia que comentábamos. Pero no quise hacer una crónica directa de nuestro tiempo, sino trasladar ese deterioro a imágenes, símbolos y situaciones concretas. Me interesaba mostrar cómo las grandes fracturas de una época terminan mostrándose en lo íntimo: en el cuerpo, en la soledad, en la pérdida o en nuestra relación con la muerte. En ese sentido, mi libro parte de una percepción del mundo, pero termina hablando, inevitablemente, del ser humano.

"Intento conducir al lector hacia un paisaje psíquico, mediante imágenes y un léxico en el que conviven lo telúrico y lo científico"

El volumen arranca con el poema Despeñamiento de una época y culmina con La última travesía, donde incluye el citado verso de Lorca. ¿En qué medida es también un viaje personal o propio en clave simbólica?

Intento conducir al lector hacia un paisaje psíquico, mediante imágenes y un léxico en el que conviven lo telúrico y lo científico a la vez, lo abstracto y lo concreto, lo dulce y lo hiriente. Yo diría que, efectivamente, es un viaje personal y simbólico, pero procuro que mi experiencia no ocupe el primer plano, a fin de lograr que el poema salga victorioso.

A lo largo del libro hay varios versos o poemas en los que también se cuela la luz. ¿Diría que escribir poesía es una forma de esperanza o, como poco, un ejercicio de rebedía o resistencia?

Es una pregunta interesante que nos conduce a la duda eterna sobre qué es la poesía o sobre cuál es su utilidad. Decía Adolfo Westphalen «qué será el poema, sino un espejo de feria, un espejismo lunar». Yo creo que la poesía es un trance onírico del lenguaje, pero también es un estado de transición y resistencia en un mundo que se ha vuelto extremadamente materialista y esclavo de lo inmediato.

Portada del libro. / LP/DLP

Sus poemas alojan una cierta impronta vallejiana por esa íntima del dolor de la condición humana, ¿se identifica con la poesía de Vallejo? ¿Qué nombres o lecturas han influido principalmente su mirada poética?

Creo que en cada etapa uno se siente más influido por determinados poetas, pero que todos van dejando sus granitos de arena en nuestra memoria lírica. En mi caso, aparte de Vallejo y los clásicos del 27, en este libro me han acompañado Antonio Gamoneda, José Ángel Valente y también los poetas checos Frantisek Halas y Jiri Orten, entre otros.

"Me quedo con los postulados de Pedro Flores sobre el poema como pirotecnia del lenguaje"

Usted ha cursado los talleres literarios del poeta grancanario Pedro Flores, ¿qué aprendizajes destacaría de este prolífico y laureado poeta de nuestra tierra?

Bueno, Pedro Flores se autodefinió en una entrevista como «el sargento de hierro» de la poesía y eso lo dice todo; tiene un conocimiento como pocos autores sobre este complicado género y es capaz de diseccionar un poema con extrema rapidez. Por otra parte, destacaría sus virtudes didácticas que combinan experiencia, eficiencia y rigor en sus talleres. Pero, respondiendo a tu pregunta, quizás me quedaría con sus postulados sobre el poema como pirotecnia del lenguaje; es decir el poema debe funcionar y embaucar al lector.

En 2025 publicó el poemario El gallo que no cesa (Aliar Ediciones), ¿sintió con este libro que había encontrado un lenguaje poético propio?

Sí, efectivamente, es muy difÍcil de conseguir un lenguaje que te sea propio, un lenguaje en el que los demás puedan reconocerte. Aunque esto lo deben decir los lectores y también el tiempo, creo que, con El gallo que no cesa, conseguÍ acercarme bastante a esa voz que llevaba tiempo buscando.

Como el miedo de un molusco sin concha ganó el Premio de PoesÍa Pedro GarcÍa Cabrera 2025, Ÿqué ha supuesto para usted este reconocimiento?

Sin duda ha supuesto un respaldo muy importante para mi labor creativa, sobre todo por el hecho de poder ver publicado el libro. Sin este tipo de premios es muy difícil poder publicar, especialmente en Canarias. En este sentido, la Fundación Cajacanarias hace una labor encomiable en favor de las letras y de la cultura en general.

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¿Cómo define su relación con la poesía y en qué aguas poéticas plantea navegar próximamente?

Mi relación actual con la poesía es de enamoramiento y búsqueda constante. Me interesa sobre todo la indagación formal porque, en el fondo, en la poesía los temas son siempre muy parecidos, y lo verdaderamente difícil es encontrar una forma nueva y personal de abordarlos. Y, por otra parte, me preocupa que el poema no pierda su frescura ni su capacidad de conmover al lector y que se termine convirtiendo en un ejercicio tosco y previsible. Respecto a mi labor creativa actual, estoy trabajando en un poemario en el que el diálogo y la intertextualidad con otros autores tiene un papel importante, con la guerra como telón de fondo.